Vintest: Frisk elegance fra Spanien

Aragonien i det nordøstlige Spanien er ikke en af landets mest kendte vinregioner og da slet ikke distriktet Calatayud i den sydvestlige del ikke langt fra berømte Rioja og Ribera del Duero. I modsætning til disse to er det ikke tempranillo, der er mest i fokus her, men garnacha, altså grenache på spansk.

Det er en druesort, der ofte forbindes med ret så kraftfulde og strukturerede vine, men det skyldes som regel, at garnacha/grenache ofte indgår i blandinger med andre druesorter, netop fordi sorten i sig selv ikke har voldsom meget farve eller tannin.

Når den som i eksemplaret her fra Bodegas San Alejandro får lov at stå alene og laves uden fadlagring, bliver resultatet ganske elegant og raffineret med mindre fokus på kraft og fylde.

Sådan gør vi: Henrik Steen Andersen og Thomas Ilkjær anmelder på skift vine fra 6 udvalgte forhandlere. Forhandlerne skifter hver 8. uge. Lige nu anmeldes vine fra Coop, Theis Vine, Vinens Verden, Barrique Vine og Skjold Burne . De prøvesmager 12 vine, vurderer deres kvalitet i forhold til prisen og vælger de 6 bedste. Alle 12 testede vine kan ses på Politiken.dk/mad.

Nuvel, garnachas evne til at akkumulerer sukker og dermed give relativt alkoholrige vine fornægter sig ikke, men de 14,5 procent er ganske godt balanceret, og vinens ungdommelige frugtpræg bidrager med en saftig grundtone, som sammen med den let parfumerede duft bibringer en fin friskhed.

Det er ikke en superkompleks og dyb vin, men i dens prisleje er der mere personlighed og kant end gennemsnitligt. Prøv den for eksempel til en krydret lammebov eller svineskank med rodfrugter.Testvinder

Testvinder. Calatayud Garnacha Viñas de Miedes 2015 Bodegas San Alejandro 14,5%

Aragonien, Spanien, Theis Vine, 69,95 kr. v. 12 fl.

Middelfyldig frugtdrevet rødvin med fuldmoden bærtone, krydret præg og floralt, svagt parfumeret strejf. Både tæt og saftig og med tilpas tannin i afslutningen.

Artboard Copy Created with Sketch.

30-75 kr.

Côtes du Rhône 2017, Château des Coccinellesm 14%

Rhône, Frankrig, SuperBrugsen, 1 fl. for 69 kr.

Middelfyldig ungdommelig rødvin med god intensitet. En smule hvalpet i stilen, men ret charmerende med saftig og krydret smag. Giv den godt med luft.

Artboard Copy Created with Sketch.

Côtes du Rhône 2017, Domaine La Guintrandy, 14%

Rhône, Frankrig, Barrique Vin, 70 kr. v. 12 fl.

Middelfyldig, ungdommelig rødvin med let animalsk og rustik tone. Krydret strejf med lidt lakrids og fint saftigt præg med lille bittertone.

Artboard Copy Created with Sketch.

Saint-Peyre Cabernet Sauvignon 2016, Les Costières de Pomerols, 13,5%

Côtes de Thau, Frankrig, Vinens Verden, 1 fl. for 69 kr.

Enkel, ganske kraftfuld rødvin med tæt, mørkt bærpræg og let ristet undertone. Godt tanninbid i afslutningen. Alkoholen skinner lidt igennem. Løfter ikke rigtigt.

Artboard Copy Created with Sketch.

Aglianico Rinforzarto 2016, Giordano, 14%

Apulien, Italien, Irma, 2 fl. for 99,50 kr.

Kraftfuld, enkel rødvin med mørk, let tørret bærkarakter. Pæn balance med et skud tannin i afslutningen. Let syntetisk, sødmefuld tone forstyrrer lidt i eftersmagen.

Artboard Copy Created with Sketch.

Cabernet Sauvignon 2018, Viña Tarapacá, 13,5%

Valle Central, Chile, Skjold-Burne, 50 kr. v. 6 fl.

Ung, enkel og frugtdrevet rødvin med let sødmefuld, blød smag. Lidt rustik duft og har godt af luft. En smule saftagtig i stilen med solbær/ brombær-toner. Savner struktur.

Artboard Copy Created with Sketch.





76-150 kr.

Cabernet Botrosecco 2015, Le Mortelle, 13,5%

Maremma Toscana, Italien, Vinens Verden, 1 fl. for 129 kr.