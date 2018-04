Fagforbunds sammenhold skal stå sin prøve uden at spænde ben for et forlig

Luften foran Sankt Annæ Plads 5 har de seneste dage været tung af kampråb fra ivrige demonstranter iført refleksveste i hidsige farver. Kun enkelte strejkeskilte med beskeder som ’Giv den en tand mere’ afslører, at der bag det fælles kampråb gemmer sig både tandlæger, sygeplejersker, dommerfuldmægtige og folkeskolelærere.

Det er ikke første gang, de offentlige overenskomstforhandlinger er på kogepunktet, men det er helt nyt, at en samlet offentlig sektor er gået på barrikaderne i fælles front.

Men hvorfor har fagbevægelsen valgt lige netop i år til at krydse klinger i en fælles ed?

Ifølge både fagbosser og eksperter blev den fælles vrede udløst af lærerindgrebet i 2013, og lige siden har kampgejsten ulmet og samlet styrke. Men kampen om lærernes arbejdstid har udviklet sig til kampen om den offentlige sektor.

»Solidaritetspagten er svar på det, vores medlemmer i det offentlige leder efter, fordi sektoren har været under pres. De har følt sig ugleset – som en udgift og som en byrde. Uanset hvor man arbejder, har man oplevet, hvordan der skulle effektiviseres gang på gang. Derfor kommer mobiliseringen nedefra. Det her handler ikke om fagforeningens krav. Det handler om, at vi har medlemmer, der kalder på den solidaritet, om at vi står op for hinanden«, siger Elisa Bergmann, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

Ifølge fagforbundene er en presset offentlig sektor virkeligheden, uanset om man er overlæge, pædagogmedhjælper eller kontorfuldmægtig i staten.

»Der er en generel oplevelse af, at man prøver at presse citronen mest muligt. De offentligt ansatte oplever i dagligdagen at få besøg af Arbejdstilsynet, og man ser, hvordan kolleger bliver opsagt. Hele scenariet er et bevis på, hvor presset systemet er. Derfor har de offentligt ansatte en forhåbning om, at man nu kan gøre noget, der kan trække i den anden retning«, siger Camilla Noelle Rathcke, der er formand for Yngre Læger.

Arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet Emmett Caraker mener, at reaktionen fra fagforbundene kommer netop nu, fordi de gennem de seneste 10 år har fået nok.

»Det, der sker nu, er en forsinket reaktion på den neoliberalistiske doktrin, som den foregående og den nuværende regering har fremført. Den doktrin går ud på, at man fjerner flere personaleressourcer, samtidig med at der skal arbejdes hurtigere og udføres flere opgaver. Den har domineret i regeringspolitikken og har efterhånden presset de offentligt ansatte så meget, at der måtte komme en reaktion. Derfor er reaktionen nu, at man ikke kan presse citronen længere«, siger han.

En løsning for alle

Det usædvanlige sammenhold i fagbevægelsen kom især til udtryk, da omkring 100 fagforeninger i marts valgte at stå sammen mod arbejdsgiverne i forhandlingerne. Én for alle og alle for én, lød budskabet i kampagnen ’En løsning for alle’.

Når jordemødre, lærere og jobkonsulenter støttede hinanden, skulle det vinde sympati i befolkningen.

For at nå i mål blev det fra centralt hold i foreningerne besluttet, hvad hovedbudskaberne var, mens medlemmer ude i landet lavede aktioner og oprettede grupper på Facebook.

Budget på 4 millioner

Kampagnen gik i luften 3. april, og siden blev der med et budget på over 4 millioner kroner annonceret ved stoppesteder og i aviser.

Hvad der blev tabt i kroner og øre, blev vundet ved kampagnens betydning, siger Flemming Ibsen, professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

»Arbejdsgiverne har ikke kunnet spille forbundene ud mod hinanden. I de forskellige enheder – stat, regioner og kommuner – har man hele tiden siden siddet med det problem, at uanset hvor man forhandlede, så havde man alle tre knaster i spil – både løn, spisepauser og arbejdstid. Det har besværliggjort hele forhandlingsforløbet«, siger han.

Kampagnen fik et liv på Facebook, Instagram og Twitter under #enløsningforalle.

»Et hashtag forbinder folk på tværs af de sociale medier, og det er en styrke for en kampagne, fordi så ved alle, at man refererer til netop den her diskussion. Men der har været en del polemik på de sociale medier og i medierne, om musketereden nu er for alle. Er en løsning for alle nu også en løsning for alle? Hvis man kan sætte spørgsmålstegn ved det, så kan man sætte spørgsmålstegn ved legitimiteten af kampagnen«, siger professor på Københavns Universitet Bente Halkier, der har forsket i kampagners effekt.

Alligevel er fagforeningerne nået i mål med at vinde sympati i befolkningen.