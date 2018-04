Social- og sundhedsassistent: »Endelig bliver vi anerkendt for vores arbejde«

Rundt om middagsbordet sidder 10 ældre mennesker. Alle sammen beboere på Plejecenter Bonderupgård i Vanløse i København. Fra glasfadene midt på bordet damper de varme fadkoteletter og sender en liflig duft af brun sovs ud i fælleskøkkenet.

»Hvem vil med en tur på Bispebjerg Kirkegård i morgen og se de blomstrende japanske kirsebærtræer«, spørger social- og sundhedsassistent Natasja Guldbrandsen de ivrigt spisende beboere.

Natajsa Guldbrandsen og de øvrige knap 70 ansatte på plejehjemmet er blandt de 500.000 kommunalt ansatte, som i weekenden kunne ånde lettet op, da det kommunale område endelig fik en overenskomstaftale. Aftalen sikrer blandt andet en lønstigning de kommende år.

Og lige præcis de ekstra lønkroner betyder rigtig meget for Natajsa Guldbrandsen.

»Endelig. Endelig kom det skulderklap i form af en bedre løn, som vi i den grad fortjener«, siger den 31-årige social- og sundhedsassistent, der også er medlem af fagforbundet FOA.

»Endelig føler jeg ikke, at vi bliver set ned på. For det tror jeg, der er mange, der gør. Men vi står altså med rigtig meget ansvar og træffer vigtige beslutninger på beboernes vegne. Medicin, samarbejde med læger, indlæggelser og holden i hånden. Det er ikke kun at hygge og drikke kaffe«.

Hun synes, de mange ugers forhandlinger har været nervepirrende.

»Vi er blevet kastet frem og tilbage i uvisheden. Så var de tæt på, så var det lige ved at bryde sammen, så skulle de forhandle i flere døgn. Og sådan blev det bare ved og ved«.

»Det er sådan nogle dejlige piger«

Derfor drog hun et lettelsens suk i fredags, da hun på TV 2 News så, at forhandlerne for det kommunale område kom ud fra Forligsinstitutionen med et forlig.

»Det er så godt, at konflikten er afblæst. For det vil altså være så ærgerligt, hvis hele Danmark skulle gå i stå. Tænk på alle de stakkels mennesker, som ville blive ramt«, siger Natasja Guldbrandsen.

Hvis lønnen alene skulle bære min arbejdsglæde, skulle jeg nok vælge en anden branche Natajsa Guldbrandsen, sosu-assistent

Mens Natasja Guldbrandsen samler middagstallerknerne sammen og finder skåle med appelsinfromage frem fra køleskabet, fortsætter snakken om de lyserøde blomstrende træer blandt beboerne.

»Jeg har været der mange gange før. Det er så smukt«, siger en kvindelig beboer.

»Jeg vil også gerne med. Måske kan man blive siddende i bussen og se dem«, siger Marie Møller på 102 år.

På sit lille fjernsyn i lejligheden har hun fulgt med i forhandlingerne, og hun synes, lønstigningen er kærkommen.

»Det er sådan nogle dejlige piger, der hjælper os. Man kan få, hvad man vil have. Hvis man vil have en snaps, så får vi en lille en. De gør, hvad de kan for at give os tryghed. Og for pokker nej, om de skal spises af med håndøre«, siger Marie Møller.

Hun har ikke været synderligt bekymret for, om plejehjemmet skulle overgå til nødberedskab.

»Jeg er så gammel, så så langt kan jeg slet ikke tænke. Jeg går egentlig ikke så meget op i det«, siger hun.

Skråt over for Marie Møller sidder 95-årige Grethe Wamsler. Hun ryster på hovedet ad de langtrukne overenskomstforhandlinger.

»De, der bestemmer, kunne da godt have tænkt sig om noget før. Jeg har længe sagt, at de offentligt ansatte skulle have mere i løn«, siger den kvindelige beboer, mens hun skraber det sidste fromage og flødeskum af isasietten.

»Men nu skal du heller ikke regne for meget med mig. Jeg er jo oppe i årene«, siger Grethe Wamsler og smiler.