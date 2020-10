Bogfolk Epidemi-arkæolog: »Vi har ikke set det værste endnu« Epidemi-arkæolog: »Vi har ikke set det værste endnu« Epidemi-arkæolog: »Vi har ikke set det værste endnu« Henter… 32:29 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Der er fire dommedagsryttere i Johannes Åbenbaring fra Det ny testamente. De første tre repræsenterer krig, erobring og hungersnød, mens den fjerde spreder sygdomme.

’Den fjerde rytter’ er netop titlen på Jeannette Varberg og Poul Duedahls nye bog om 10.000 års epidemihistorie. Den gennemgår de værste tilfælde i historien og fortæller om, hvordan arkæologien har skabt ny viden om, hvordan diverse udbrud af f.eks. pest og kobber har forvandlet byer og lande, ja hele verdensdele. Som i 1400-tallets Europa hvor de fattige pludselig fik en chance for social opstigning da den sorte død tyndede ud i befolkningen.

Vært: Jes Stein Pedersen Producer: Sille Westphal

I Bogfolk taler jeg med Jeanette Varberg, der til daglig er museumsinspektør på Nationalmuseet, om den nye viden vi har fået om fortidens mennesker og deres liv ved hjælp af DNA-analyserne. De har revolutioneret den arkæologiske videnskab og Varberg fortæller f.eks. om den stenalderpige, som man nu ved led af kyssesyge, fordi man har undersøgt en klump harpiks, hun tyggede på. I dette ’stenaldertyggegummi’ befandt sig ældgamle vira. Hun fortæller også om sammenhængen mellem pest engang i den fjerne fortid og eksistensen af gravhøje i Danmark.

Og så er der nok ikke mange der ved, at år 536 efter mange historikeres mening var der værste år at være i live i overhovedet? Hvorfor? På grund af formørkelse, hungersnød og pest. Og hvem var den skyldige? Den islandske vulkan Katla, fordi asken fra et voldsomt udbrud forhindrede solens stråler i at trænge igennem med fejlslagen i flere år til følge. Klimaforandringer har i det hele taget ofte ført til udbrud af diverse sygdomme.

Om den øjeblikkelige epidemi er Varberg ikke synderligt optimistisk. ”Vi har ikke set det værste endnu, er jeg bange for. Hvis man ser på tidligere pandemierne og de statistikker der foreligger, så er vi kun i begyndelsen”.

