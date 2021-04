Svend Brinkmann: »Det er jo en løgn, de bilder de unge ind«

Da Svend Brinkmann - psykologiprofessor, forfatter, radiovært og skribent her i avisen - holdt tale til de nyslåede studenter fra sit gamle gymnasium, lagde han mærke til, at der stod 'Alt er muligt' på deres t-shirts. Det viste sig at være Danske Gymnasieelevers slogan, og på organisationens hjemmeside læste han den fulde version: 'Det vigtige er ikke at lære alt muligt, men at lære at alt er muligt'.

Det udsagn bryder Brinkmann sig i den grad ikke om.

»Det er jo en løgn, de bilder de unge ind. En skammelig løgn, som bliver en byrde at bære rundt på for de unge, for de er jo begrænsede af skæbne, gener, familie, sprog. Der er alt muligt, de ikke kan«, siger han i den seneste udgave af Bogfolk.

I stedet for at lægge vægten på de uendelige muligheder mener Brinkmann, at vi skal tale om de uanede muligheder, forstået som dem, der endnu ikke er anet, men som ikke desto mindre er der.

Under coronaen har Brinkmann haft rig lejlighed til at tænke over, hvad skæbnen er for en størrelse. I bogen ’Vi er det liv vi lever’ folder han sine synspunkter helt ud. Den er udsprunget af et pennevenskab med den 90-årige Lili, og netop det venskab har lært ham noget nyt om, hvad skæbnen er for en størrelse. Han har indset, hvor mange omstændigheder vi ikke har den mindste indflydelse på, når vores livstråde flettes.

»Vi kan ikke bare alt, hvad vi vil. Vi er nødt til at lære at forsone os med mange af de vilkår, vi har fået, i stedet for at tro, at alt kan laves om. At psykologer og coaches kan fikse det hele«.

Det er Lili, der har måttet leve med at være ’tyskertøs’, fordi hun som ung var kæreste med tyske soldater, et eksempel på, mener Brinkmann:

»Hun er 93 år og har brugt et langt liv, herunder 33 år i psykoanalyse, på at forstå, hvordan hendes liv er blevet påvirket af de begivenheder, hun har været udsat for. Hun besluttede sig for at ville rette op på sig selv. Hun begyndte at læse, studere kunst og fik redskaber til at forstå sig selv. Der er en stor værdighed i et liv som hendes«.

I programmet fortæller Brinkmann også om, hvordan det har været for ham selv og familien pludselig at skulle leve efter det ’Gå Glip’- og Stå Fast-evangelium, han prædiker i sine bøger, efter at pandemien ramte.

