Lykkeforsker: Dårlig mental sundhed er et større problem end arbejdsløshed Den mentale sundhed bør være en politisk topprioritet, mener lykkeforsker Michael Birkjær. Det kræver, at vi ændrer fokus fra vækst i bnp til øget trivsel i befolkningen.

Det kan virke en smule mærkeligt, at hver ottende dansker har svært ved at overkomme en almindelig hverdag, når vi bor i verdens tredjelykkeligste land. Men det er der ifølge analytiker ved Institut for Lykkeforskning Michael Birkjær en god forklaring på.

Serie Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset. Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en serie har Politiken undersøgt, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Serien slutter i dag, men du kan finde alle artikler på www.politiken.dk/ramtaflivet

»Lykkerangeringer er en relativ størrelse. Hvis danskerne er ulykkelige, men resten af verden er endnu mere ulykkelige, vil vi stadig være de lykkeligste. Vi er rigtig dygtige til at producere gode liv, og gruppen af mennesker, der mistrives, er mindre, end den er i mange andre lande. Men det må ikke skygge for, at vi har den her negative udvikling. Det kan være svært at fortælle begge historier på én gang, for hvis man maler fanden på væggen, misser man også historien om, at vi stadig klarer os bedre end så mange andre og omvendt«.

Er udviklingen et udtryk for, at vi har hvilet for meget på laurbærrene i forhold til vores trivsel, fordi vi har haft det godt i mange år?

»Man har i hvert fald ikke været opmærksom på uligheden i livskvalitet. Det er et nyt begreb, som man er begyndt at orientere sig imod, fordi man har kunnet se udviklingen. Særligt i USA, hvor man er blevet rigere og mere ulykkelige over de seneste ti år. Den danske situation minder lidt om den. Måske ikke i så voldsom grad, men voldsomt nok til, at vi bliver nødt til at tage højde for problemet«.

Er det et udtryk for, at vi bør søge væk fra at vurdere lykke ud fra et økonomisk vækst-perspektiv og i stedet kigge på, hvordan vi trives?

»Både og. Vi mener ikke nødvendigvis, at vi skal droppe økonomiske vækstmål og erstatte dem med lykkemål. Vi adresserer blot bnp-vækstens utilstrækkelighed til alene at skulle sikre flere gode liv. Hvis vi bliver rigere i Danmark, garanterer det på ingen måde, at vi også kommer til at trives mere«.

Hvis vi kun definerer ulighed ud fra et snævert indkomstperspektiv, overser vi problemerne relateret til dårlig mental sundhed

Betyder det, at vi skal fokusere mindre på at få folk i job og til at tjene penge og i stedet fokusere på at fremme lykken?

»Man er mindre lykkelig, når man er arbejdsløs, end når man er i arbejde. Det hersker der ingen tvivl om. Men hvis du er i arbejde, kan du stadig få stress, så din livskvalitet er på ingen måde garanteret gennem beskæftigelse. Ifølge den seneste sundhedsprofilundersøgelse lever cirka en halv million beskæftigede danskere med høje stressniveauer. Det er også derfor, at dårlig mental sundhed er et større samfundsproblem end arbejdsløshed. Arbejdsløshed og lav indkomst er stadig store samfundsproblemer, der skal prioriteres politisk, men hvis vi kun definerer ulighed ud fra et snævert indkomstperspektiv, overser vi problemerne relateret til dårlig mental sundhed og de øvrige årsager til, at så mange i befolkningen mistrives«.

Flyt fokus fra vækst til trivsel

Står det til Institut for Lykkeforskning kalder tallene for danskernes manglende trivsel på effektiv handling. Hvis vi ikke reagerer på realiteterne, er det vanskeligt at se, hvordan de negative tal nogensinde skulle blive til positive, vurderer Michael Birkjær. Der findes dog eksempler, som de danske politikere kan skele til, når løsningerne skal udarbejdes:

»Vi kan lade os inspirere af England, hvor man i ti år har tilbudt gratis psykologhjælp til depressions- og angstramte. Det initiativ giver rigtig god mening for folkesundheden og befolkningens livskvalitet, da det hjælper rigtig mange mennesker og kan være med til at aftabuisere psykiske sundhedsproblemer. Ud over de åbenlyse menneskelige gevinster, gavner tiltaget også økonomien. Erfaringerne viser nemlig, at man ved gratis psykologhjælp får sænket forbruget af sundhedsservices, får flere tilbage i arbejde og øger produktiviteten. Profit bør selvfølgelig ikke være forudsætningen for at handle på problemet, men når vi samtidig kan løfte samfundsøkonomien, er det jo en ’no-brainer’«.