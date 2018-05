En weekend i: Odense er en by i forvandling Odense vil ikke længere være by. Den vil være storby – og er på sin egen viljefaste facon godt på vej. Taler man byudvikling, kan de færreste byer herhjemme lige nu måle sig med ambitionerne i den fynske hovedstad.

I fem årtier løb den stærkt trafikerede og firsporede Thomas B. Thriges Gade igennem Odense og delte både lokalbefolkning – dem, der var glade for gaden, og dem, der foragtede den – og bymidte over i to. Det er slut nu. Gaden, der blev til som løsningen på 1960'ernes øgede biltrafik i Odense, er nu en saga blot.

Om forfatteren Jannie Iwankow Søgaard, freelancejournalist, bosat i Odense de seneste 20 år.

En større transformation af centrum er i gang, og hvor den tunge trafik tidligere løb, finder man nu en kæmpe byggeplads, der om få år vil være forvandlet til et helt nyt byrum. Her skal cafeer, boliger og butikker bjergtage både borgere og besøgende udefra og lade dem forstå, at Odense er vokset fra by til storby. Eller fra grim ælling til smuk svane, som man kunne fristes til at sige i H.C. Andersens fødeby, hvor man sjældent forsømmer en anledning til at lukrere på det verdenskendte bysbarn.

3 gode råd 1. Drop bilen. Tag toget til Odense, eller parker bilen i udkanten af centrum. Der er i disse år vejarbejde mange steder i midtbyen, og det er svært at komme rundt og at finde parkeringsplads 2. Shop tidligt. Sørg for at få shoppet inden lørdag kl. 15, hvor de fleste butikker i centrum lukker 3. Bycykler. Ganske gratis kan du låne en bycykel i Odense Centrum i 24 timer. Det kræver kun en mobiltelefon, og du skal ikke forhåndsregistreres nogen steder. Man kan låne to cykler på samme mobilnummer.

Det store byggearbejde sætter sit præg på centrum. Lige nu er det alt andet end nemt at komme rundt i byen med bil. Heldigvis er Odenses centrum overskueligt og opleves bedst på gåben. Og mens vi venter på, at såret efter den hedengangne Thomas B. Thriges Gade heler, er der rig mulighed for at opleve en by, der på begge sider af den store byggeplads har masser at byde på.

Fredag

1. Klokken 18: Smagen af Fyn

I Odense vil man ikke længere stå tilbage for de hippe storebrødre, København og Aarhus. Derfor har byen nu fået sit helt eget streetfood market, der holder til i en gammel nedlagt sække- og pakhusforretning.

I Storms Pakhus, der ligger placeret bag Odense Banegård og en kort spadseretur over Byens Bro, bliver tomme maver fyldt af lækker mad med inspiration fra nær og fjern. Prøv en phad thai med kylling eller rejer hos thailandske Joy Street Food – går du efter den stærke udgave, vil du give alt for en kold øl i en af stedets barer efterfølgende. Hos Gris kan du, mens du venter på din gourmet-flæskestegssandwich, tygge dig igennem en af de lange flæskestænger, der står og kun synes at have til formål at friste svage sjæle. I alle madboder er der fokus på at benytte fynske råvarer, så selv om du spiser internationalt, smager det også lidt af Fyn.

Indretningen er rå. Man sidder ved borde og bænke placeret på det grå cementgulv inde mellem salgsvognene. Når altså ikke vejret er så godt, at man hellere indtager bænk og borde på den store plads ude foran.

Storms Pakhus – Odense Street Food, Seebladsgade 21

Lørdag

2. Klokken 9: Torvedag på brostenene



Stå tidligt op og tag til torvedag i Odenses gamle bydel. Her kan kurven fyldes op med frisk frugt og grønt fra en af de mange boder – konventionelt eller økologisk. Her er også fiskemand, ostebil og en brødbod.

Foto: VisitOdense Lørdagens torvedag på Sortebrødre Torv ved Odense Koncerthus er altid et tilløbsstykke.

Melder en tidlig tørst sig, åbner Restaurant Grønttorvet med de skotskternede duge på bordene allerede klokken 10 og serverer ægte fynsk pilsner, der kan indtages med udsigten til handleivrige odenseanere på det brostensbelagte Sortebrødre Torv.

Sortebrødre Torv

3. Klokken 10: Den gamle købmandsgård



Olielamper, lakridsrod og legesager fra en svunden tid. En tur i Kramboden er en tur tilbage til dengang, verden endnu ikke var af lave. I det lille hvide bindingsværkhus, der er en fredet købmandsgård fra 1500-tallet, står hverdagsbrugsting, antikviteter og museumskopier side om side og slås om pladsen på gammelt, originalt købmandsinventar fra sidste halvdel af 1800-tallet. Overalt er der nyt at udforske, og Kramboden er en af den slags butikker, man sjældent forlader uden at have investeret i et eller andet, man ikke anede, man havde brug for.

Foto: Jannie Iwankow Søgaard Alt fra gamle dage. Kramboden er en rejse tilbage i tiden og fantastisk at gå på opdagelse i.

Husk at købe lidt af Krambodens gammeldags slik – børnene vil synes, det er sjovt at smage på dameskrå, bismarchklump og kandis, fra dengang bedstefar var dreng.

Kramboden, Nedergade 24

4. Klokken 11: Frokost hos SpeltFar



Udtrykket 'speltmor' kender de fleste. I Odense har de også en SpeltFar, som om nogen lever op til sit navn. Således annoncerer et klistermærke på et af cafeens vinduer, at ammende mødre er mere end velkomne, og på den lille intime café er alt, der serveres, økologisk – frokost, brunch eller blot en kop kaffe. En kaffe, der i øvrigt må kandidere til at være en af Odenses bedste.

Mens du venter på, at kaffen brygges, kan indkøbene klares. SpeltFar holder nemlig til i samme lokale som The Organic Club, der sælger tøj, pleje og interiør ud fra principper om bæredygtighed og økologi.

SpeltFar, Brandts Passage 27

5. Klokken 13: Flashbacks til fordums tid



Nostalgien vil med garanti skylle ind over dig, når du træder indenfor på Tidens Samling. Her i det kulturhistoriske museum har man indrettet ni stuer – en for hvert af det 20. århundredes årtier. Med tidstypiske møbler, nips og klæder repræsenterer hver enkelt stue et autentisk flashback tilbage til fordums tider; til mellemkrigstidens tungt møblerede stue eller 80'ernes teenageværelse med sodastreamer og VHS-bånd på rørreolerne.

På museet må man gerne kigge med fingrene – og møblerne tåler at blive siddet i. Desuden findes der en afdeling med udklædningstøj fra det 20. århundrede, som indbyder til fri leg og et godt grin for børn og andre barnlige sjæle.

Tidens Samling, Farvergården 7, 3. sal

6. Klokken 15: Hygge i mosen



Ingen tur til Odense uden et besøg ved den over 50 kilometer lange Odense Å. Bliv i bymidten, og gå ned til Munke Mose – blandt odenseanere oftest kaldet Mosen. Her ligger den eksamensramte ungdom om foråret på medbragte tæpper og terper til duften af grillpølser på engangsgrill, mens børnefamilierne valfarter mod den eventyrlige legeplads, og andre igen tager en tur i de knaldrøde cykelbåde, der kan lejes ved indgangen til Mosen.

Foto: VisitOdense Den 50 km lange Odense Å snor sig gennem byen og er et yndet sted for børn og unge, gamle og motionister.

Er man til en lidt længere sejltur, så tag en tur med Odense Aafart. Med turbåden kan man sejle en tur til Fruens Bøge, et dejligt skovområde, og tilbage igen. Man kan også hoppe af ved Odense Zoo og tilbringe nogle timer der. I sommerhalvåret kan man om lørdagen oven i købet være så heldig at ramme en af de afgange, hvor et lille jazzensemble på båden sørger for at gøre turen ekstra hyggelig.