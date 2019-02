Smuk udsigt til bjerge og frugtplantager og en vidunderlig underspillet turisme

Ciderruten

Nils Lekve fra Hardanger Saft- og Siderfabrikk er en af tre plantageejere, der fik den fortræffelige idé at slå dørene op for gæster, der gerne vil være klogere på frugtdyrkning og høre, hvordan man producerer æblecider. Og hvordan hverdagen former sig for en Hardanger-bonde.

Foto: Susser Feit Tre plantager har slået sig sammen om Ciderruten', så turisterne i Ulvik kan spadsere rundt og opleve den populære ciderproduktion på tætteste hold.

Plantagerne ligger i gåafstand fra hinanden, så de gode folk i Ulvik besluttede at brande denne tur som Ciderruten. Man kan tage alle tre i rap eller nøjes med et enkelt besøg og slappe af i græsset resten af dagen, mens man nyder udsigten over fjorden og spiser tørrede æbleringe, skyllet ned med cider eller most fra gårdbutikken.

Nils fremstiller almindelig cider, likør og brandy. De stærkeste varer kan man godt nok ikke liste af sted med, for den slags må kun sælges i Vinmonopolet. Men man kan booke rundvisning med smagsprøver. Og teste nogle af de cidertyper, der rent procentmæssigt lige nøjagtig er timet til at klare frisag, så de kan sælges i gårdbutikken.

Foto: Susser Feit Gro Ugleness har giftet sig ind i en farmerfamilie og tager sig entusiastisk af både turistbesøg og frokostanretninger. Og fårene.

Hos Gro Ugleness på Syse Gard kommer man også bag kulisserne og kan endda smage hendes hjemmebagte tyndbrød til en dejlig frokostanretning, hvis man reserverer først. Blandt andet med røget lammefilet, for her på gården har de en fåreflok til at balancere på fjeldsiden. Disse leverandører af fed uld og velsmagende kød tusser omkring med udsigt til fjelde og fjorde lykkeligt uvidende om deres privilegerede skæbne. I det mindste indtil de ender som filet.

»Men dyrevelfærd gør vi ikke noget nummer ud af. For sådan har det bare altid været, for både dyr og mennesker skal have det godt«, mener Gro.

Uhyggens ø

Ud for byen ligger en lille ø. For intetanende gæster ser den frodig og indbydende ud. Men for de lokale hviler uhyggen over træerne, der hvisker om de skæbner, de har set.

»Det var der, egnens henrettelser fandt sted. For det var helt almindeligt at hugge hovedet af for rigtig mange forseelser«, fortæller guiden.

Det er kun omkring 100 år siden, at et lokalt par blev halshugget derude.