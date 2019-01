Hoteltjek: Hotellet har en sjette sans

På Six Senses i den portugisiske Douro-dal har gæsterne brug for alle sanser, uanset om de sidder med menu- eller vinkortet eller vandrer en tur i det billedskønne landskab.

Si, chef«, lyder det uafbrudt fra kokkene i køkkenet på hotellet Six Senses Douro Valley, når køkkenchefen Luis Borlido udsteder en ordre. Atmosfæren er hektisk og virker fortravlet, men Luis Borlido og hans stab har styr på tingene, og retterne glider i en lind strøm ind i restauranten.

Luis Borlido serverer selv for os, for vi sidder i køkkenet med udsigt til gryder og pander ved Chef’s Table, som er et lille bord med to høje barstole, og den ene ret afløser den anden med introduktion fra køkkenchefen:

Foto: Poul Husted Køkkenchef Luis Borlido tryller i køkkenet på Six Senses både for gæsterne ved Chef's Table og i restauranten.

»Vores mad er baseret på lokale afgrøder, og det meste er økologisk. Vi holder traditionerne i hævd, men jeg er stærkt inspireret af det nye nordiske køkken. Alt, hvad I ser på tallerknerne, kan spises. Det gælder også snacken her med dehydrerede blade fra haven, tørret gedeost og wasabi«.

Derefter serverer Luis Borlido en serie forretter baseret på grøntsager, altimens han forklarer om madens tilblivelse under tilberedningen.

»Si, chef«, lyder det igen, og så får vi den første fiskeret, som er røget ørred med purløg, limefrugt og cremefraiche serveret i en vaffel. Efter yderligere tre fiskeretter renser vi ganen med en port-tonic eller rettere en sorbet baseret på hvid portvin med Fever Tree-tonic, citronskal og mynte.

Foto: Poul Husted Retterne ved Chef's Table i køkkenet er ikke alene en smagsoplevelse, men også et smukt syn for ønene.

Derefter går vi over til fugle- og kødretter, inden vi slutter af med to desserter baseret på is som henholdsvis ret nummer 11 og 12.

Undervejs har vindirektør Acácio Peixoto serveret 12 økologiske og biodynamiske vine til retterne suppleret af et par cocktails. Six Senses har et vinkort, som er en bog på 78 sider.

Beliggenhed: Højt oppe på en bakketop ligger Six Senses med udsigt til terrasseformede vinmarker ned mod Douro-floden, som dovent flyder mod Atlanterhavet. Vinmarkerne i Douro-dalen er på Unesco’s verdensarvliste.

Hotellet ligger 125 kilometer øst for byen Porto og er en ombygget herre- og vingård fra 1900-tallet. Et højt tårn markerer bygningen med dens røde murværk, vinduespartier indrammet af hvide dekorationer og grønne skodder. Bygningen er omgivet af smukke, økologiske haver, hvor køkkenchef Luis Borlido og hans stab henter en stor del af deres urter, grøntsager og frugt.

Foto: Poul Husted Fra Six Senses er der udsigt til terrasseformede vinmarker.

Produktionen af mineralvand foregår eksempelvis også på hotellet for at reducere CO 2 -fodaftryk; det samme gælder transport og emballage. Affaldssortering er der selvfølgelig også, og hotelaffaldet bliver hentet af en ’grøn’ skraldemand.

Efter hotellets daglige ’Manager’s Cocktail’ tager direktør Nick Yarnell en gruppe gæster med ned i hotellets laboratorium, hvor laboranter ikke alene eksperimenterer med vilde urter fra skoven og grøntsager, men også fremstiller hotellets yoghurt.