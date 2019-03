Let cykeltur ned ad bakke: På Cataloniens grønne cykelveje er der aldrig langt til næste café

Bar Can César søndag lidt før 12. En ældre herre sidder og læser i den lokale avis, en anden nipper til et glas cava, mens en tredje får en kold fadøl i baren. Værten er rund og jovial og parat til at trække i fadølshanen ved mindste vink. I baggrunden kører et tv, og en spillemaskine står klar til at sluge mønter.

Rejsedeklaration Politikens rejse var betalt af Vias Verdes i Catalonien og Den Spanske Stats Turistkontor. Ingen af turistbureauerne har haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi er de eneste gæster, der ikke er lokale, og bliver budt hjertelig velkommen af værten og hans kone, der er lille og vims. Hun kommer med en skål grønne oliven og et menukort med over 30 forskellige tapas.

Mens vi studerer kortet, kommer der flere gæster i baren, og værten håndterer fadølshanen. Cava-gæsten har nu fået en hel flaske, der ledsages af en tallerken med små friturestegte fisk. Avislæseren pakker sammen og forlader baren med et nik og et »buen dia«. Han afløses af et yngre par. Hun med flerfarvet hår, blodrød læbestift, piercinger, stiletter, bukser, der sidder som malet på, og et lille dyr, vistnok af hunderace. På trods af flotte tusser på armene virker hendes ven lidt bleg ved siden af. De bestiller espresso.

Foto: Karin Møller Olesen Marinerede ansjoser er en velsmagende tapasklassiker.

I mellemtiden har vi besluttet os for fem forskellige raciónes, dvs. tapas i portionsanretninger, til deling. Men værten charmerer os til at prøve to mere. Så det bliver til både marinerede ansjoser, stegte glasål, friturestegte blækspruttearme, dampede muslinger, torsk i tomat, marinerede rejer og manchego-ost. Hertil det uundværlige catalanske toast med tomat og hvidløg. Samt lokal hvidvin til ingen penge.

Tapasfrokosten markerer afslutningen på vores tredages cykeltur og er samtidig den bedste og mest autentiske oplevelse, hvad traditionel spansk mad angår. Tilberedt på mange års rutine uden tab af smag. Stedet er den lille landsby Montrás i det nordlige Catalonien.

Nye holdninger til cyklisme i Spanien

Turen begyndte i byen Olot hos Jorda, der udlejer cykler. Jordas virksomhed, Atma, er en af mange, der har aftaler med det konsortium, der står bag de grønne cykelruter, Vias Verdes. Inden afgangen taler vi med Sílvia Marty, der arbejder for konsortiet. Hun fortæller om ideen med at anvende nedlagte jernbaneruter til cykel- og vandrestier, som opstod i 1990’erne:

»Vias Verdes findes flere steder i Spanien, og i Catalonien har vi vores eget konsortium. De første veje åbnede i 2003, og der kommer hele tiden nye ruter til. Meget af arbejdet er udført som beskæftigelsesprojekter for unge«, fortæller hun. For i Catalonien som i resten af Spanien har der været meget stor ungdomsarbejdsløshed. Med Vias Verdes kan man sige, de slår to fluer med ét smæk: skaber beskæftigelse og gør en indsats for folkesundheden:

»Tidligere var opfattelsen, at cykling kun var for de fattige og professionelle cykelryttere. Men lægerne går mere og mere aktivt ud med anbefalinger om motion. Med etablering af Vias Verdes er det blevet nemmere både at vandre og at cykle. Og mange er begyndt at benytte cykelvejene lokalt, både til daglig transport og til småture i weekenderne. Der er sket en klar fremgang de seneste 10 år«, siger Sílvia.

Fakta Turen til Girona Klimaaftryk tur-retur Fly: 569 kg CO 2 per person. Bil:531 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 163 kg CO 2 per person. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Bedste rejsetidspunkter er forår og efterår. Der kan godt blive for varmt til cykelture i sommermånederne. Om cykelruterne:Vias Verdes i Catalonien omfatter 140 km cykel- og vandrestier uden anden trafik. Ruterne er meget nemme og velegnet til hyggeture for hele familien. Vi fulgte følgende rute: Dag 1 fra Olot til Girona, ca. 50 km. Dag 2 fra Girona til Sant Feliu de Guíxols, og derfra til badebyen Platja D’Aro, ca. 44 km. Dag 3 Fra Platja D’Aro til Palamós, hvor vi fulgte strækningen Ruta del Tren Petit på bare 7 km med slut i landsbyen Montrás tæt på Palafrugell. Herfra med taxa (inklusive cykler) retur til Girona. Man kan sagtens kombinere et besøg i Barcelona eller på Costa Brava med et par dages familievenlig cykling på Vias Verdes uden at have særligt udstyr med hjemmefra. De, der vil have større udfordringer, kan fortsætte på Pirinexus, som er en cykelforbindelse over Pyrenæerne og det sydlige Frankrig. Pirinexus blev etableret i 2013 og følger mindre trafikerede veje. Den er forbundet med Vias Verdes med en samlet længde på 353 kilometer.

Selvfølgelig er Vias Verdes også tiltænkt turister. De fleste kommer fra andre dele af Spanien, men der er stadig flere udlændinge, hovedsagelig franskmænd og hollændere, men også enkelte skandinaver.

Der er gjort meget, for at cykelturen skal være nem og bekvem. Det oplever vi de følgende dage.

Hele vejen er der god skiltning inklusive advarsler, når man undtagelsesvis skal krydse en trafikeret vej, og langs ruten er der indrettet faciliteter for cyklister. De gamle stationsbygninger er restaureret med indendørs cykelparkering, bad, restaurant og overnatning.

Skulle man få brug for det, er der også billig taxaservice, der kan tage flere cykler med ad gangen. Derfor kan man fint kombinere et besøg i Barcelona eller på Costa Brava med et par dages cykeltur uden at have udstyr med hjemmefra.

Fra bjergene mod havet

Hos Jorda i Olot får vi gode og velsmurte cykler med gear og brede dæk, der passer til de grusveje, der er flest af på ruten.

Foto: Astrid Hjorth Cykelruterne går gennem talrige gamle jernbanetunneler.

Turen begynder mellem smukke høje platantræer langs Fluvía-floden. Derefter går det gennem den ene gamle tunnel efter den anden. Man kan næsten fornemme togets rytmiske ga-da-gung, da det i sin tid susede ind og ud af tunnelerne.