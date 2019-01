Højskoler dropper flyrejserne: Mange unge har været i Rom, men har måske aldrig været på Møn

Den nystartede Roskilde Festival Højskole, den 125 år gamle Ry Højskole og Vestjyllands Højskole er bare et udvalg af højskoler, der har meldt ud, at deres kommende studieture med højskolehold ikke kommer til at foregå med fly.

Den danske højskolebevægelse er nemlig ved at skrue op for sit fokus på bæredygtighed, og det rammer rejseaktiviteterne, fortæller Johannes Schønau, der arbejder som bæredygtighedskonsulent i Folkehøjskolernes Forening og desuden arbejder på Egmont Højskolen.

»Listen med højskoler, der ikke flyver, bliver længere og længere. Lige nu virker det, som om det bliver et konkurrenceparameter, når de siger højt, at de ikke tager fly på studieturen«, siger Johannes Schønau.

Fakta Vi flyver ikke Vestjyllands Højskole kører med bus i stedet for at flyve. Den Skandinaviske Designhøjskole kører med bus til Amsterdam i efteråret og med bus til Berlin i foråret. Uldum Højskoles to årlige studieture til Norge og Belgien foregår med bus. Roskilde Festival Højskole rejser i foråret med tog og færge til Sverige, Finland og Sankt Petersborg. Højskolen for Bevidsthedsudvikling har som udgangspunkt ikke studieture. Jyderup Højskole arrangerer udelukkende studieture i Danmark. Ry Højskole rejser med bus og på interrail på sine studieture. Vis mere

Egmont Højskolen tilbyder stadig studieture med fly, men giver også eleverne mulighed for at vælge en studietur i Danmark, hvor eleverne blandt andet skal til Fjaltring i Vestjylland og til Møn.

»Nogle elever går aktivt ind og vælger danmarksturen, som koster det samme som en tur til Italien. For som de siger: Vi har aldrig været på Møn, men vi har været i Rom«, siger Johannes Schønau.

Det giver god mening at udstyre eleverne med en interrailbillet Ole Toftdahl, forstander på Ry Højskole

Ry Højskole sender sine elever fra det internationalt orienterede hold ’Verden omkring os’ på togsafari – en journalistisk skattejagt – i Europa, og det hold blev fyldt med elever på rekordtid.

»Turen starter i toget. Det giver god mening at udstyre eleverne med en interrailbillet og lade dem opsøge den nære journalistiske historie rundt om i Europa. Og så giver det et godt afsæt for at arbejde med bæredygtighed, debattere det og diskutere fremtiden med eleverne«, siger forstander Ole Toftdahl fra Ry Højskole. Skolen har også reduceret kødforbruget, energirenoveret de gamle bygninger, og når skolen tager på den fælles studierejse, går turen med to busser til Berlin. Indtil nu har skolen udelukkende haft flyrejser for enkelte afgrænsede hold, erkender forstanderen.

Unge presser på

»Jeg vil ikke pudse glorien alt for meget. Det er nok nemmere for os, end det vil være for nogle af de andre skoler, som har satset stort på rejseaktiviteter. Men for os giver det mening, at vi ikke behøver at udelukke at rejse ud, og at man godt kan drive højskole uden at flyve«, siger Ole Toftdahl.

Højskolernes nye linje kommer ikke ud af den blå luft, for de unge møder op med spørgsmål om vegetarmenuer, affaldssortering og strategier for bæredygtighed, fortæller Johannes Schønau.

Når skolerne møder de krav, opdager de, at rejserne fylder utrolig meget i CO 2 -regnskabet. For eksempel har den meget energi- og klimabevidste Grundtvigs Højskole i Hillerød regnet på klimaaftrykket, når skolens 110 elever og lærere for eksempel flyver til Marokko.

Det at rejse langt væk har været et konkurrenceparameter, når eleverne skulle vælge skole Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent i Folkehøjskolernes Forening

I efteråret 2018 kunne forstander Jakob Mejlhede Nielsen fortælle i Højskolebladet, at rejserne udledte mere CO 2 end samtlige øvrige aktiviteter i forårsperioden, uden at maden var regnet med i klimaregnskabet. Skolen er en ud af tolv højskoler i Folkehøjskolernes Forening, som arbejder løbende på at mindske skolernes klimaaftryk.

Tidligere har de eksotiske studierejser virket som et trækplaster for eleverne. Men der er muligvis ved at ske et skift i de unges forventninger til deres højskoleophold, mener Johannes Schønau: