Tyske alper er et klatre- og vandreparadis

»Jeg kom hertil for 12 år siden fra Erzgebirge (bjergområde sydvest for Dresden, red.), netop fordi jeg er bjergklatrer ligesom min mand. Jeg har besteget omkring 400 bjergtoppe i parken. Rathen har 300 indbyggere, og her tager familier på en klatretur, akkurat som I tager på en cykeltur i Danmark«.

»Vi har to børn på 9 og 12 år, og hvis min mand og jeg trænger til at stresse af, siger vi til dem, at vi klatrer en times tid. Vi har faktisk en klippe i baghaven, som vi har besteget mange gange«.

Foto: Morten Langkilde Elben snor sig gennem landskabet ved Bastei og bliver foreviget mange gange om dagen.

Farligt kan det være at forsøge sig som bjergklatrer. Ifølge Sächsischen Bergsteigerbund mister mindst én klatrer årligt livet i Sächsische Schweiz, og i de seneste 4 år har 15 mistet livet enten ved at klatre eller på grund af uforsigtighed på vandrestierne.

Teaterklipper

Da jeg ikke fri for at lide en smule af hypsofobi eller højdeskræk, holder vi os til vandrestien op til Bastei, selv om Peggy Nestler forsikrer, at »folk, der klatrer første gang, bliver som regel kun bange, hvis de kigger ned, for så opdager de, hvor højt oppe de er. Hvis de bare kigger opad, er de normalt o.k. Selv har jeg aldrig været bange«.

Den påstand tror jeg ikke på, så vi bliver på stien, som vi i modsætning til Naturpark Zittauer Gebirge ikke har for os selv. Peggy Nestler fortæller, at syv millioner årligt gæster Nationalpark Sächsische Schweiz’ to områder, og en million når til Bastei. Langtfra alle benytter sig af vandrestien, som ikke er den nemmeste, fordi der er mange trin, men går til Bastei-klippen fra en nærliggende parkeringsplads.

Efter bare få minutters gang støder vi på de første tre klatrere, som kæmper sig op mod toppen af klippen Mönch (Munken). Peggy Nestler har selvfølgelig besteget Mönchstein, som den også kaldes, adskillige gange.

Foto: Morten Langkilde Bastei-broen er et populært udflugtsmål, og man skal tage sig i agt for selfiestænger.

Endelig når vi toppen 305 meter over havets overflade og 194 meter over Elben og forstår, hvorfor Bastei og klippelandskabet har været en turistattraktion i over 200 år. I 1824 konstruerede man en træbro mellem flere af klippetoppene, og den blev i 1851 erstattet af en 76,5 meter lang sandstensbro.

Fra broen er der ikke alene en enestående udsigt over klipperne, som blev skabt for en million år siden ved vanderosion, men man kan også se Lilienstein-bjerget, som ligner Taffelbjerget ved Cape Town i Sydafrika, og borgen Königsten, hvis historie kan spores 750 år tilbage.

»Udsigten har inspireret mange kunstnere, bl.a. jeres egen H.C. Andersen og landskabsmaleren Caspar David Friedrich, som fandt motivet til sit berømte oliemaleri ’Felsenschlucht’ fra 1822-23 netop her«, fortæller Peggy Nestler og tilføjer, at Caspar David Friedrich har en en dansk forbindelse. Han studerede på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 1790’erne.