Arbejdsmænd med skitøj på: »Hvordan kan man kede sig med sådan en udsigt«

Spørgsmålet om kedsomhed føler Guillaume Dunand behov for at besvare lidt mere fyldestgørende, end da han i første omgang nøjedes med en kortfattet benægtelse af, at tiden nogensinde bliver lang i nattemørkets ensomhed på pisten.

»Jeg har ikke tid til at kede mig. Der er en masse ting at lave«, sagde han bare.

Nu har han lige vendt sit rullende kraftværk af en præpareringsmaskine med det lille rat og et joystick, han bruger til at styre med.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Val Thorens’ turistbureau. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Så peger han direkte ud af forruden og næsten triumferende et orange skær af svunden sol langs bjergtoppene i det fjerne. Et skær, der danner den dybest tænkelige kontrast til det mørke, der den sidste halve time har taget livet af en strålende solskinsdag i Val Thorens.

Og et syn så smukt, at det giver mening, at Guillaume Dunand vælger at besvare mit spørgsmål med et modspørgsmål:

»Hvordan skulle man nogensinde kunne kede sig med sådan en udsigt«.

Det er 12. år i træk, den 33-årige franskmand bruger sine vinternætter på at køre slalombakkerne tynde i sin præpareringsmaskine.

SERIE Arbejdsmænd med skitøj på Liftoperatører, skipatruljefolk, læger, liftmekanikere og chauffører på de store snemaskiner har hver for sig et tungt ansvar for, at hele klaveret spiller, når hundredtusindvis af danskere i de næste uger rejser til de europæiske skidestinationer. De fleste af os har talt om dem i en stille stund på liften. Eller sendt lange øjne efter dem, når vi fra hyttens eller hotellets vindue har kunnet se snemaskinerne pløje af sted som lysende prikker på de kulsorte pister. Men de færreste har mødt skiindustriens fodfolk. I januar rejste Politiken til Val Thorens for at møde Alpernes arbejdsmænd. Følg med de kommende dage op til vinterferien og lær skisportsstedets arbejdsbier at kende. 1. afsnit: 2. afsnit: 3. afsnit: 4. afsnit: Vis mere

Skiftende bakker hver aften. De grønne og blå pister skal præpareres hver nat. De sværere røde og sorte gøres ikke klar med helt samme kadence.

Der er ikke maskinkraft og mandskab til at nå at køre over mere end 80 procent af pisterne hver nat, hvor ti mand og ti maskiner i toholdsskift kører løs på bjerget fra 17 til midnat og igen fra klokken tre til liftåbning.

Guillaume Dunands arbejdsliv varierer derfor mellem fire dage med aftenkørsel fra pistelukning klokken 17 til midnat, så to fridage og endelig fire nattevagter fra tre til pisteåbning lidt efter ni.

Guillaume Dunand elsker sin maskine, og hvad den er i stand til. Og så lever han med de skiftende arbejdstider.

Guillaume Dunand elsker sin maskine, og hvad den er i stand til. Og så lever han med de skiftende arbejdstider.

Det kan, siger Guillaume Dunand, være en hård nyser at vænne sig til de skiftende arbejdstider, men han virker ikke desto mindre absolut ikke som en mand, der gør det i at brokke sig. Han elsker at fortælle om sin maskine, og hvad den er i stand til.

På en computerskærm kan han hele tiden følge med i snedybden under maskinen, og hvor mange gange han har passeret det sted, maskinen lige nu befinder sig. Han forklarer, at en skiløber rent statistisk flytter 100 kilo sne nedad i løbet af en dag med sine ski.

Derfor er maskinens opgave ikke bare at gøre pisterne jævne og lækre til næste dag. Det handler i lige så høj grad om at få flyttet sne opad i terrænet, så snedybden ikke fordeler sig for skævt på bakken.

Denne aften er det klart og stille vejr, men sådan er det ikke just hver nat.

»Når det blæser, sner og er tåget, kan man absolut intet se. Derfor er vores software helt afgørende«, siger Guillaume Dunand og peger på skærmen med snedybderne.

Fakta Turen til Val Thorens Klimaaftryk tur-retur: Fly: 483 kg CO 2 per person Bil: 412 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 127 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Val Thorens ligger 2.300 m.o.h. og regnes derfor for at være snesikker. Der er 400 fastboende, men omtrent 26.000 sengepladser. Skiområdet råder over 86 pister af vidt forskellig sværhedsgrad. De grønne, blå, røde og sorte pister kan nås via 29 gondol- eller stolelifter. Liftsystemet er bygget sammen i det store skiområde Les 3 Vallées, som udover Val Thorens består af skisportsområderne Méribel og Courchevel. Alle tre skiområder kan nås via liftsystemerne. Et dagskort til liftsystemet for én voksen i Val Thorens koster i højsæsonen 55 euro (410 kr.). Tilsvarende koster et femdages liftkort 241 euro (1.799 kr.). Et dagskort for én voksen, der dækker hele 3 Vallées-området, koster 62 euro (463 kr.). Et femdageskort til 3 Vallées-området koster tilsvarende 291 euro (2.172 kr.). Ved køb af flere liftkort er der mulighed for mængderabat, ligesom der ydes senior- og børnerabatter. Børn under fem år og ældre over 75 kører gratis. Val Thorens kan nås fra lufthavnene i Geneve, Grenoble, Chambéry og Saint-Exupéry. Politiken fløj til Geneve for 2.400 t/r. Herfra er der ca. tre en halv times kørsel til Val Thorens. En returbillet med bus kostede 160 euro (1.194 kr.). www.valthorens.com Vis mere

Det sker ikke sjældent, at han taler med sine kolleger over radioen i løbet af en vagt. De holder sig ajour med, hvilke udfordringer der er rundt om i bjergene. Men kommunikationen begrænser sig til rent faglige ting. Guillaume Dunand holder en pause hver aften klokken 20, hvor han spiser i den rummelige førerkabine, som han kun har behov for at forlade, når han skal fæstne præpareringsmaskinens kabel til en pæl på bakken for at hjælpe maskinen op og ned.

Lige nu er det den røde Christine-piste, der står for tur.