Klitter og udsigt til storby: USA har fået endnu en nationalpark

USA er blevet endnu en nationalpark rigere.

Siden 1917 har det 61 kvadratkilometer store naturområde i delstaten Indiana kæmpet for at blive en del af USA’s række af nationalparker og kan nu officielt kalde sig Indiana Dunes National Park. Det skriver den engelske avis The Guardian.

Indiana Dunes National Parks helt store attraktion, som parkens navn også antyder, er den 24 kilometer lange kyststrækning ud til Lake Michigan med klitter, hvoraf nogle er hele 60 meter høje. På en klar dag kan man stå på toppen af klitterne og se silhuetten af storbyen Chicago ude vestpå.

Ifølge The Guardian glæder det Pete Visclosky, der er demokratisk kongresmedlem, at naturområdet er kommet med i gruppen af nationalparker.

»Det giver vores kystlinje den anerkendelse, den fortjener, og jeg håber desuden, at det fortsat vil sikre, at der er fri adgang til vores områdes naturmæssige vidundere«, lyder det fra Pete Visclosky.

Efter udnævnelsen lød det i øvrigt således fra Paul Labovitz, der er parkens tilsynshavende, til Indiana Dunes’ egen hjemmeside:

»Hvilken fantastisk hyldest til naboer, partnere, besøgende og Indiana Dunes’ medarbejdere. Vi påskønner virkelig anerkendelsen af støtten til denne nationale skat«.

Aktiviteter både sommer og vinter

Indiana Dunes National Park har tre millioner besøgende om året. Tilsammen har USA’s nationalparker 330 millioner besøgende alt i alt.

Nationalparken er staten Indianas første af slagsen og byder sig både til for de lokale og turister fra ind- og udland.

De kan boltre sig på i alt 80 kilometer vandrestier med chance for at se mere end 350 forskellige fuglearter. Om sommeren kan man desuden sejle i kajak, svømme, ride og campere, mens det om vinteren er muligt at stå langrend og gå ture med snesko.

National Park Service, der står for driften af parkerne i USA, rundede 100 år i 2016. Hvert år er det som regel nationalparken Great Smoky Mountains, der trækker flest besøgende til, cirka omkring de 11 millioner, mens Grand Canyon kommer ind på andenpladsen.