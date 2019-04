Halvvejs mellem Norge og Nordpolen: Hunde, fødder og bæltekøretøj indtager Svalbards barske natur

Jah, jah, kom så, Rover! Fremad, Spring, kom nu! Hejsa, hejsa!«.

Trods de opmuntrende råb har frontløberne Rover og Spring og de 4 andre hunde i spandet ikke lyst til at trække slæden med Helle Stenild som passager og mig som styrmand op ad den sidste stejle bakke, inden vi er tilbage ved hundegården.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Ruby Rejser. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Derfor må jeg som styrmand bag slæden træde ned i sneen og skubbe på. Selv om det er minus 24 grader, sveder jeg voldsomt, fordi jeg har tre lag tøj på og en ansigtsmaske, så jeg ligner Hannibal Lecter (kannibalen og seriemorderen i filmene med Anthony Hopkins som Hannibal the Cannibal), men det skræmmer ikke hundene og får dem til at løbe.

Fakta Turen til Svalbard Klimaaftryk tur-retur: Fly: 835 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere, på politiken.dk/klimaberegner Svalbard: Norsk øgruppe på 62.700 km2, hvoraf 36.500 er gletsjere. Indbyggere: 2.654 (januar 2016) fordelt på 40 nationaliteter, hvoraf nordmænd udgør langt den største. Longyearbyen: Administrativ hovedby på øen Spitsbergen opkaldt efter den amerikanske mineejer John Munro Longyear. 2.144 indbyggere (december 2015). Erhverv: Tidligere var de fleste beskæftiget i kulmineindustrien. I dag er hovederhvervet turisme, mens en del arbejder på forskningscentre. Turisme: I 2018 besøgte ca. 130.000 turister Svalbard. Heraf var 72.544 landbaserede ankomster til hoteller i Longyearbyen, 45.927 oversøiske krydstogtpassagerer og 17.000 ekspeditionskrydstogtpassagerer (6.000 af dem benyttede hotel før eller efter krydstogtet). Airbnb-gæster er ikke talt med. Kilder: Statistisk sentralbyrå, Den Store Danske Encyklopædi og Visit Svalbard. Vis mere

Jeg lyder som en blæsebælg og må bede Helle Stenild, pensionist fra Aalborg, om at bytte plads med mig og overtage kommandoen. Helle Stenilds blide røst sætter slet ikke gang i hundespandet, og vi bytter igen efter et par minutter. Endelig lykkes det at få de 6 hunde til at bevæge sig, og vi kan fortsætte mod hundegården.

Foto: Morten Langkilde Inden turen hjælper vi med at spænde hundene for slæden og bliver instrueret i, hvordan vi skal køre.

Inden turen hjælper vi med at spænde hundene for slæden og bliver instrueret i, hvordan vi skal køre. Foto: Morten Langkilde

Et par timer tidligere er vi begyndt på en 9 kilometer lang tur i Bolterdalen uden for Longyearbyen på Svalbard , den norske øgruppe i Barentshavet omtrent halvvejs mellem Norge og Nordpolen. På 4 hundeslæder anført af guiden Felix Asking fra Sverige er vi draget ud i den arktiske kulde. Hos Green Dog Svalbard, som ejes af det danske ægtepar Karina Bernlow og Martin Hartmann Munck, har vi først været med til at spænde for og lært køreteknik, og Felix Asking er kommet med en række formaninger:

»Der skal helst være 15-20 meter mellem spandene, og I må aldrig komme tættere på end 5 meter. I skal ikke styre hundespandet. Jeg kører forrest, og de andre hunde følger efter. Jeg er bevæbnet med en riffel, i det tilfælde at vi skulle møde en isbjørn«.

Foto: Morten Langkilde På turen opdager vi, at det ikke er en duft af roser og lavendler, der bølger efter et hundespand.

På turen opdager vi, at det ikke er en duft af roser og lavendler, der bølger efter et hundespand. Foto: Morten Langkilde

Isbjørne ser vi ikke, men under rundturen i Bolterdalen ser vi en halv snes rener. De er så langt væk, at de ikke lader sig forstyrre af os, og hundene registrerer dem blot. Til gengæld opstår der lidt kaos, da en fotograferende skiløber med en hund i snor dukker op.

Hunden kan Felix Askings hundespand ikke stå for, og de drejer af sporet for at komme over at hilse på. Hundetræffet er delvis skyld i, at alle 4 hundespand går i stå inden sidste bakke før hundegården, men der er også en anden årsag, fortæller Felix Asking, da vi efter turen hygger os med varm chokolade, cognac og kiks i hytten ved hundegården:

»Kun 4 af mine 11 hunde trak, og det gjorde det ikke bedre, at der var 2 passagerer på min hundeslæde. Derfor gik det så langsomt, og derfor gik vi helt i stå på bakken«.

Rundtur i en isterning

Næste tur går langt, langt ind i Longyeardalen, hvor vi ikke alene bevæger os mellem bjergkæderne, men også skal passere stejle skråninger. Man forstår godt, hvorfor hollænderne døbte øen Spitsbergen med alle de spidse og takkede fjelde. En hård tur for et hundespand. Derfor vælger vi et mere passende transportmiddel med flere hestekræfter: et bæltekøretøj.

Efter en 25-30 minutter lang køretur når vi frem til Longyearbræen, hvor vi skal bevæge os dybt ind i gletsjeren. Selv om vi står ude i solskinnet, er det minus 18 grader, men vores guide og bæltefører, Maria Brekkhus, trøster os med, at det er 0 grader eller minus 1 inde i gletsjeren.

Foto: Morten Langkilde Man skal ikke være alt for omfangsrig, når man kravler ned i isgrotten.

Man skal ikke være alt for omfangsrig, når man kravler ned i isgrotten. Foto: Morten Langkilde

Inden vi bevæger os ind i Longyearbræen, bliver vi forsynet med sikkerhedsudstyr – hjelm, pandelampe og pigsåler – og Maria Brekkhus fortæller, at Longyearbræen er en 4,5 kilometer lang tungeformet gletsjer.

»Det er en stille og rolig bræ. Der er ingen sprækker, og den bevæger sig næsten ikke på grund af permafrosten på Svalbard. Vi skal bevæge os ind i en smeltevandskanal og går faktisk på et tilfrosset elveløb. Vi går i gåsegang, og et sted må I gå foroverbøjet«, advarer Maria Brekkhus.

Derefter går vi ind i en forholdsvis stor hal i gletsjeren, hvor den første deltager får kolde fødder. Vi skal nemlig kravle ned gennem et smalt hul først ad en 3 meter lang metalstige og derefter ad en 2 meter lang trætrappe. I sidste ende følger alle dog med, og det fortryder de ikke.

Under tonsvis af is og sne åbner sig et eventyrligt underjordisk landskab bestående af is- og klippeformationer skabt af naturen selv. Iskrystaller glimter i pandelampernes skær, mens vi bevæger os fremad. Isen er slet ikke kold at røre ved og glat som et spejl.

Foto: Morten Langkilde/ Isgrotten er et underjordisk eventyrland skabt af naturen selv, men ikke for klaustrofober.

Isgrotten er et underjordisk eventyrland skabt af naturen selv, men ikke for klaustrofober. Foto: Morten Langkilde/

Klaustrofober skal ikke gå ind i Longyearbræen. Pladsen er trang flere steder, og det er godt, at journalisten har smidt 10 kilo. For at nå helt ind, hvor isgrotten slutter, er det nødvendigt at kravle på alle 4, og her kan selv ikkeklaustrofober blive grebet af et øjebliks panik.

På tilbagevejen stopper Maria Brekkhus op og fortæller, at »de lokale af og til tager deres soveposer med herop, griller og overnatter i grotten. Prøv at slukke jeres pandelamper, og vær helt stille, så I kan fornemme, hvordan det er at tilbringe en nat herinde«.

Foto: Morten Langkilde Med bæltekøretøj er vi transporteret op til årtusind gamle Longyearbræen.

Med bæltekøretøj er vi transporteret op til årtusind gamle Longyearbræen. Foto: Morten Langkilde

Inde i bræen er der fuldstændig mørkt og total stilhed. Nu begynder panikken for alvor at melde sig, og jeg vil bare ud. Jeg misunder slet ikke Maria Brekkhus, da hun ude i dagslyset, mens vi får varmen med en kop varm solbærsaft, fortæller:

»Jeg er nok nede i grotten 50 gange årligt og har vel været her 300 gange. Jeg stammer fra Nordnorge og har boet på Svalbard i to omgange. Fra 2012 tilbragte jeg to år heroppe. For tre år siden kom jeg tilbage og vil være arktisk guide. Jeg er ramt af polarbacillen«.

Vandretur på elven

For at komme helt tæt på naturen vælger vi som det tredje transportmiddel fødderne. Sammen med den tyske guide Yannick Kern, to af hans venner fra Tyskland, Normann og Josina, samt Yannicks søde huskytæve, Midi, vil vi vandre rundt om Adventfjorden og over til den forladte kulmineby Hiorthhamn.

Foto: Morten Langkilde Meteorologen og oceanografen Yannick Kern fører an på den fem timer lange vandretur til den forladte kulmineby Hiorthhamn sammen med hunden Midi.

Meteorologen og oceanografen Yannick Kern fører an på den fem timer lange vandretur til den forladte kulmineby Hiorthhamn sammen med hunden Midi. Foto: Morten Langkilde

Først bliver vi kørt ud af Longyearbyen til Isdammen, som er byens reservoir, og bliver sat af ved det kendte advarselsskilt for isbjørne, som hver eneste besøgende fotograferer. Yannick Kern bærer ikke alene på redningsudstyr, hvis vi skulle blive udsat for uvejr eller sneskred, men har også riffel og signalpistol med.

»På Svalbard er der omkring 300 isbjørne. Hvis vi møder en bjørn, skal jeg først prøve at skræmme den væk med signalpistolen. Kun i yderste tilfælde må jeg bruge riflen. Hvis en isbjørn bliver skudt, undersøger sysselmanden (øverste politimyndighed, red.) det som en mordsag, og det kan blive dyrt, hvis sysselmanden ikke finder drabet nødvendigt. Jeg har mødt isbjørne to gange. Første gang var den 4-5 kilometer væk. Anden gang var jeg kun 100 meter fra bjørnen. Vi blev begge forskrækket og løb hver sin vej«, fortæller Yannick Kern.

Foto: Morten Langkilde På vandreturen til Hiorthhamn ved vi ikke, hvornår vi går på den tilfrosne Adventelv på grund af det tykke snelag.

På vandreturen til Hiorthhamn ved vi ikke, hvornår vi går på den tilfrosne Adventelv på grund af det tykke snelag. Foto: Morten Langkilde

For at komme over til Hiorthhamn skal vi passere den tilfrosne Adventelv, som nærmest er et delta. På grund af et tykt lag sne aner vi ikke, hvornår vi går på is eller har fast grund under fødderne. Et par kilometer længere fremme kan vi se fire fatbikes, men vi overhaler dem snart, for det er hårdere at cykle i sneen end at vandre.

Det meste af tiden kan vi kun høre sneens knirken under vores fødder, men af og til bliver lyden afbrudt af en snescooters larm, og det får Yannick Kern til at fortælle, hvorfor han har forladt sin hjemegn Stuttgart til fordel for det iskolde Svalbard, hvor han har boet i tre år:

»Jeg er uddannet meteorolog og oceanograf. Som videnskabsmand har jeg skrevet alenlange epistler om klimaforandringer, som kun kolleger læser. Som guide kan jeg fortælle om og vise klimaforandringerne, når folk siger, at »det sker først om 50 år, og så er jeg død«. På Svalbard oplever vi allerede klimaforandringerne. Gletsjerne mindskes, og for 10 år siden frøs fjorden til meget længere ude«.

»Jeg siger ikke, at vi helt skal holde op med at flyve eller køre bil, men blot tænke over, hvornår det virkelig er nødvendigt. På Svalbard er der kun 40 kilometer veje, men alle har bil, og der er 1,5 snescooter per indbygger. Det er skørt. Tænk mere klimavenligt«.

Foto: Morten Langkilde I kulminebyen Hiorthhamns gamle udskibningsbygning forfrisker vi os med varm blåbærsaft, kiks og nødder.

I kulminebyen Hiorthhamns gamle udskibningsbygning forfrisker vi os med varm blåbærsaft, kiks og nødder. Foto: Morten Langkilde

Med klimavenlig fodtransport når vi efter to times vandring frem til Hiorthhamn, hvor vi tanker op med varm blåbærsaft, kiks og nødder i den forladte kulminebys udskibsningshavn. Hiorthhamn blev etableret i 1917, men allerede i 1940 var det slut. De gamle bygninger som smedje, lager, hospital og boliger er der stadig og er i dag fredet.

Efter pausen begynder tilbageturen. På det majestætiske Hiorthfjeld ser vi flokke af rensdyr, som skraber i sneen i bestræbelserne på at finde den sparsomme vinterføde. Rensdyrene bevæger sig langsomt for at bruge så lidt energi som muligt.

Pludselig stopper vores frontløber Midi op. I det fjerne er et hundespand også på vej til Longyearbyen. Velopdragne Midi sætter sig pænt ved siden af Yannick Kern, men hundespandet kommer på afveje og spæner mod Midi trods slædeførerens fortvivlede råb. I sidste øjeblik får hun spandet drejet væk ledsaget af et enkelt bjæf fra Midi, som sætter gang i vores egen vandring mod Longyearbyen.