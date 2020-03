Dansk Industri: SAS trækker Københavns Lufthavn med ned

Automatisk oplæsning

Det får enormt store konsekvenser ikke bare for SAS, men også for Københavns Lufthavn og alle de virksomheder, der tilknyttet den, at det skandinaviske luftfartsselskab nu sender stort set alle sine medarbejdere hjem.

Det vurderer Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri for Transport og Infrastruktur.

»Det her betyder ikke bare, at SAS og deres medarbejdere er sat på pause, det breder sig til lufthavne og hele den infrastruktur, SAS er eksponent for - det vil sige lufthavne, cateringvirksomheder, firmaer der leverer brændstof og så videre«, siger han.

Københavns Lufthavn beskæftiger ifølge Michael Svane mellem 22.000 og 23.000 mennesker, og tager man de virksomheder med, der er afledt af aktiviteterne i lufthavnen, omfatter det omkring 50.000 mennesker. De vil alle mærke de store konsekvenser for luftfarttrafikken, som Corona-virus har fået.

SAS står for omkring en tredjedel af al trafik ind og ud af Københavns Lufthavn.

10.000 sendes hjem

Tidligt søndag aften meddelte SAS på et pressemøde i Stockholm, at stort set al flyvning bliver indstillet og 10.000 medarbejdere sendt hjem. De bliver ikke fyret i første omgang.

»Vi vil gerne have vores dygtige medarbejdere tilbage i virksomheden, så vi kan komme tilbage til normal drift igen, så hurtigt det kan lade sig gøre«, sagde administrende direktør Rickard Gustafson.

SAS forventer at bruge de aftaler om lønkompensation, der allerede er vedtaget i Norge og Danmark for at undgå fyringer.

I Danmark sender SAS 4.000 af sine i alt 4.200 medarbejdere hjem.

Til DR siger koncernchef i Danmark, Simon Pauck Hansen, at SAS regner med bruge den aftale om lønkompensation, som regeringen og arbejdsmarkedets partier tidligere søndag blev enige om. Formentlig i kombination med en lønnedgang på 20 procent til alle ansatte, som SAS tidligere har foreslået.

Ifølge Michael Svane er der ikke noget til hinder for, at SAS kombinerer lønnedgang med lønkompensation fra regeringen, så længe SAS ikke fyrer medarbejderne.

SAS, der normalt flyver på 100 destinationer fra Københavns Lufthavn, indstiller alle afgange pånær ruten mellem København og Aalborg.

Også Københavns Lufthavn vil bruge den aftale, regeringen har indgået om lønkompensation.

»Initiativet med at kompensere en del af lønnen for medarbejdere, der sendes hjem i en periode for at undgå afskedigelser, er helt rigtig i den her situation. Den vil have en umiddelbar positiv indvirken på at undgå afskedigelser. Med dette her initiativ får vi en smule luft«, udtaler administrerende direktør Thomas Woldbye i en mail.

Men han siger samtidig, at »det løser ikke situationen fuldt« for Københavns Lufthavn uden at komme ind på, hvad der mere skal til.

Dansk interesse

På pressemødet i Sverige, sagde topchef Rickard Gustafson, at han håbede, at SAS trods den nuværende krise også i fremtiden vil være en vigtig del af infrastrukturen i Skandinavien.

Og Michael Svane er overbevist om, at de svenske og ikke mindst de danske interesser i SAS er så store, at selskabet nok skal overleve. Danmark og Sverige ejer til sammen små 30 procent af selskabet.

»Danmark har en strategisk interesse i at fastholde et trafikknudepunkt i Københavns Lufthavn, og det kan man kun med SAS, så der er et skæbnefælleskab«, siger Michael Svane.

Samme vurdering har luftfartsanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

»Jeg ville undre mig ganske meget, hvis SAS fik lov til at gå under. Hvis altså vi stadig gerne vil have fly ind og ud af Skandinavien på samme måde efter coronavirus som før«, siger han til Ritzau.