Ny dansk vandrerute er kåret til Europas bedste: Oplev de vilde udsigter i Klintekongens rige

Den nye vandrerute Klintekongens Rige ved Møns Klint er så unik, at den straks blev kåret som Europas bedste. For selv at opleve turen snørede vi vandreskoene og tog med en guide ud på de 14,5 km ekstremt kuperede stier og mødte urørt skov og sjældne orkideer.