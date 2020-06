Orø rundt på to dage:  Det er som at komme til Sydeuropa at gå rundt på Orøs trampestier  

Fakta

Turen til Orø

Færger, cykler og et lille turisttog. Orø er forbundet med Sjælland med to færger. Trækfærgen ’Østre Færge’ sejler fra Hammer Bakke i Hornsherred, knap 1 times kørsel fra København, som udgangspunkt hvert 20. minut og har en overfartstid på 6 minutter.

’M/F Orø’ sejler fra Holbæk med en overfartstid på 25 minutter. Bortset fra et lille turisttog drevet af frivillige, der kører om sommeren, er der ingen offentlig transport på Orø. Cykler kan lejes på campingpladsen og i Orø Turistforening i Brønde.

Trampestier.Et af Orøs særkender er 14 kilometer trampestier ud til øens vilde plante- og fugleliv, som primært går ude langs kysten. Længst mod øst er Orø flad, og vand og land går i ét. Mod nordvest rejser den sig og bliver til høje skrænter ud mod fjorden. Trampestierne indgår i fem forskellige turforløb på i alt 18,9 kilometer, men de fem forløb er ikke forbundne, og vores skridttæller talte 37 kilometer på vores to dage lange tur øen rundt. Turene er nogenlunde afmærkede, men da trampestierne ikke er overrendt, sker det, at de gror til, så det er en god idé at medbringe et kort. Det kan hentes på nettet her

Kors, sten og vikinger.14. september 1849 fandt en ung pige, Bodil Margrethe Hansdatter, på en nypløjet eng ved veststranden på Orøs nordspids, et kors i 22 karat guld. Korset er et såkaldt relikviekrucifiks og opbevares i dag på Nationalmuseet, men på Orømuseet i det gamle fattighus i Bybjerg findes en kopi af korset. I Kulturbeholderen i øens nedlagte vandtårn bag kroen i Bybjerg fortæller en frise myter og sagn fra Orø, og i et sving på vejen til Næsby ligger Orøstenen, 20 tons bornholmsk granit, som den sidste istid flyttede hertil. Det årlige Orø Vikingemarked er aflyst i år på grund af epidemien, ligesom alle andre events på øen bortset fra Ø-kuller, som er et kunstevent akkompagneret af avantgardemusik og løber af stablen 10.-11. oktober.

Vis mere