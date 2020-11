Gå i pramdragernes fodspor med tørre fødder og Gudenåen som selskab

Jeg ved altså ikke helt med de her sko ...«, begynder jeg, men jeg stopper halvvejs i sætningen og nikker i stedet ned mod vores fødder. På grusstien bevæger et par lyserøde gummisko og to læderstøvler af den type, man vil tage på i byen, sig gennem det midtjyske landskab.

Min kæreste, Rasmus, og jeg har kun gået få kilometer af den 22 kilometer lange vandrerute, der strækker sig fra Silkeborg til Kongensbro Kro, men vi tvivler allerede nu på vores valg af fodtøj, på trods af at denne bid af den 70 kilometer lange træksti sidste år blev renoveret, for at de besøgende skulle kunne gå ruten tørskoet ti måneder af året.

For nu er vejen tør, og vi kan lige akkurat gå ved siden af hinanden på den ophøjede sti med det knitrende grus under vores fødder. Det bruser i sivene, og en kajakroer glider lydløst forbi os på Gudenåen og forsvinder hurtigt rundt om et knæk i åens løb.