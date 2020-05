På et fynsk slot er det gået helt i fisk

Det er jo ikke hornfiskenes skyld. Og egentlig er det tarveligt, at vi står og taler grimt om dem. Men når jeg nu er taget til Fyn for at prøve noget af ikke bare Danmarks bedste, men også verdens bedste havørredfiskeri – siger de lokale i hvert fald – er det grænseløst generende at se en gruppe lange, slanke, lynhurtige, sølvfarvede skygger jagte vores blink og woblere, hver eneste gang vi har kastet ud. Havørrederne har ikke en chance for at komme til hugget. Heldigt for dem, uheldigt for os.

Vi har også alle odds imod os – fiskeguiden Claus Eklundh og jeg – når det kommer til havørredfiskeriet. Ikke bare blæser det op til ni sekundmeter, hvilket begrænser udvalget af fiskepladser, men på grund af det varme forår vrimler vandet med fødeemner, konkurrencen til vores agn er altså pludselig forøget, og så er mængden af hornfisk i det tidlige maj så massiv, at det måske er det værste tidspunkt at afprøve det berømte fynske havørredfiskeri på.