Eksperterne: Her er Danmarks bedste cykelruter

Siden 2014 har Klaus Bondam været direktør i Cyklistforbundet. Han fik sin første cykel som 5-årig. Han bor i Odsherred, men hver morgen cykler han fra Ny Ellebjerg Station til Israels Plads, hvor Cyklistforbundet har kontor. Klaus Bondam har seks cykler.

Familievenlig:Panoramarute 422 (Stege på Møn til Nyord og retur). Jeg havde engang et lille sommerhus i skoven på Ulvshale. Den kommer man igennem på vejen ud til Nyord. Undervejs kan man købe is på stranden, bade i lavt vand på sandbund, der er langstrakte strandenge, krogede træer og smukke Nyord med snørklede gader, god mad og Noorbohandelen med ’brændevin i løs vægt’. Husk at stoppe og gå en tur op i fugletårnet, der har et enestående kig ud over Nyord Enge.

Historisk:Lokalrute 305 (Gravhøjruten). Jeg bor i dag i Odsherred. Det er et skønt sted at cykle. Her kommer du bl.a. tæt på stenalderens dysser og bronzealderens gravhøje, der altid er placeret højt i landskabet – med udsigt over marker og fjorde. Tag cyklen med toget til Grevinge, og start rundturen der. Hvis du er til flere istidslandskaber, så tjek den nye næsten 400 km lange Istidsrute. Så kommer du forbi vores gård og min lille gule vejbod.