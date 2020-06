Her er 10 tips til dig, der skal på teltcamping for første gang

Bookinger og andre tal fra de danske campingpladser antyder, at der vil være mange debutanter i det danske campingland i sommeren 2020. Anne-Vibeke Isaksen, landsformand for Dansk Camping Union og kendt for rejseprogrammer som ’Anne-Vibeke rejser’, ’På tur til ...’ og ’Campingmagasinet’, guider her til de vigtigste investeringer for førstegangscampisterne i telt.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

1 Telt

»Som begynder skal du gøre op med sig selv, hvad du er ude efter. Må det gerne være primitivt, eller har du brug for plads? Når det gælder teltcamping i Danmark, vil jeg altid vælge et telt, hvor der er plads. For det er rart at være indendørs, hvis der pludselig kommer en sommersø. Det er noget andet sydpå, hvor vejret er mere stabilt. Hvis du vælger det store telt, skal du beslutte dig for, om der skal være fast bund eller ikke. Der vil jeg altid vælge fast bund, der lukker hermetisk af for vand og kryb. Jeg kan personligt også godt lide de telte, der har et halvtag foran. Det har du ofte brug for i Danmark, hvor der falder dug om aftenen om sommeren. Det er et godt sted at sidde under halvtaget om aftenen, næsten som en lille udestue«.