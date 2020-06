Enorm vikingehal skal nuancere billedet af vores fortid

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Byggeriet har været undervejs i fem år. Men nu er rekonstruktionen af det, der formentlig engang var Danmarks største vikingehal åbnet. Over 60 meter lang, 600 kvadratmeter stor og med talrige udskårne detaljer, der skal få besøgende i Sagnlandet Lejre – et forskningscenter og udflugtsmål uden for Roskilde, der formidler, forsker og underviser om vores fælles fortid – til at føle sig hensat til den første halvdel af 700-tallet, da Gl. Lejre havde en helt særlig betydning.