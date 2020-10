Vild med dans-biologen Vicky Knudsen: Her er det sted på Bornholm, alle danskere bør unde sig selv at besøge på et tidspunkt i deres liv

Den 34-årige biolog og naturformidler Vicky Knudsen, kendt fra ’Vildt naturligt’ på P1 og ’1 døgn, 2 hold, 3 dyr’ og ’Vild med dans’ på TV 2, flyttede som 10-årig til Bornholm-flækken Rutsker. I dag vender hun ofte tilbage til øen, hvor hendes mor stadig bor. Læs her, hvordan det var at vokse op i en by, der ret beset bare er et par huse, og hvad besøgende på Bornholm for alt i verden ikke må gå glip af.

Hvad er dit bedste barndomsminde fra Rutsker?



»Mit bedste barndomsminde er egentlig bare et langt, lykkeligt minde om en skøn, idyllisk barndom. Sammen med min veninde Heidi, der boede 500 meter fra mig i en by, der i virkeligheden bare er en klynge huse i et naturskønt område, tog jeg på hesteryg ud i naturen, fiskede, fandt kantareller, kiggede på fugle. Det var to frygtløse børn, der havde en fest ude i naturen«.