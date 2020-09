Find vej til overnatningssteder i naturen: Masser af shelterpladser lever et skjult liv

Guide

Find din shelter

Den officielle:Udinaturen.dk er Naturstyrelsens samlede indgang til friluftsoplysninger som f.eks. sheltere, bålhytter, vandreruter, teltpladser, adgang til drikkevand med mere.

Appen trækker på udvalgte data fra en ny fælles friluftsdatabase, hvor det er målet, at alle kommuner, Naturstyrelsen med flere skal registrere de relevante oplysninger.

Det er oftest gratis at booke en shelter via udinaturen.dk. Nogle gange opkræver ejeren af grunden et mindre beløb.

Den fynske:Bookenshelter.dk giver adgang til hundredvis af sheltere på Fyn og øerne – og snart også sheltere i Fredericia Kommune på den anden side af Lillebælt.

En del sheltere er nybyggede og i moderne design og kan være bygget på private grunde. Mange steder må man slå et telt op i nærheden, hvis stedets shelter er optaget.

Det koster fra omkring 30 kroner per person per nat at overnatte.

Kommunerne:Cirka halvdelen af kommunerne er ikke med i udinaturen.dk (endnu). Søg på kommuners egne hjemmesider efter shelterpladser.

Naturparkerne:Nationalparker, geoparker, vandre- og cykelstier har ofte en oversigt over, hvilke overnatningsmuligheder der er i området. Det er værd at tjekke.

Spørg vennerne:Meld dig ind i facebookgrupper som ’Nordisk Friluftsliv’, ’Shelterklubben’ og/eller ’For os der bruger shelter’ og spørg, hvis du skal til et område, hvor det er svært at finde shelter. Folk er meget hjælpsomme. Husk selv at dele dine erfaringer gavmildt.

