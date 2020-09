Mette Blomsterberg om sin barndomsby: Bulede brosten, et sug tilbage til 1500-tallet og en banegårdsrestaurant med personlige minder

Ekstra ...

3 gode tips til Helsingør og omegn

1 Lagoni Kaffebar Drik gerne din kaffe hos Lagoni Kaffebar, der ligger på Simon Spies Plads – opkaldt efter det berømte bysbarn og charterferiens opfinder. Et hyggeligt sted med glimrende kaffe.









2 M/S Museet for Søfart Søfartsmuseet fra 2013 er i dag en internationalt anerkendt attraktion, blandt andet for sin arkitektur og placeringen

nede i en 150 meter lang gammel tørdok. Og et sted, du ikke må gå glip af, når du besøger byen. Du kan stadig nå at se udstillingen ’Frihedens værksted’ om helsingoraneren Troels Kløvedals liv. Den løber frem til 31. oktober.





3Kronborg Slot

For en gennemsnitlig provinsby af Helsingørs størrelse er det utroligt, at byen er begavet med en international basker af en turistattraktion som Kronborg Slot. Et smukt historisk helle og en Unesco-perle af et renæssanceslot med fine garnisonsbygninger, der er blevet løbende restaureret de sidste mange år. Tjek Strandvejsristeriet, der holder til i en af bygningerne, der sammen med Lagoni er den af ene af Helsingørs to fremragende kaffesteder.

Vis mere