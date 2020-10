Klaus Melbye er leder af Vadehavscentret og vant til at færdes i naturen, men han er helt oppe at køre efter en tur som guide ude i Vadehavet. En ryle faldt i vandet af udmattelse efter at have fløjet 2.000-3.000 kilometer i et stræk fra Grønland og Island lige foran deltagerne i fugleturen.

»Vi bar den ind på land, og deltagerne spurgte, om rylen ikke skulle aflives, men jeg svarede »nej, det er en trækfugl, og den kommer sikkert til hægterne igen, når den får noget at spise og har hvilet sig««, siger Klaus Melbye, inden han gør sig klar til en rundtur i Vadehavscentret i Vester Vedsted 10 kilometer sydvest for Ribe.

»Tusindvis af ryler tanker op i Vadehavet med børsteorm, krebsdyr og muslinger. De er først i fødekæden som gnuerne på savannen i Afrika, for så kommer rovfugle som vandrefalke og havørne og gør indhug i rylerne. Vadehavet er Danmarks savanne, og vores største rovdyr er gråsælen, som kan veje op imod 300 kilo«.