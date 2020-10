Knudepunkter skal binde Cykeldanmark sammen

For 30 år siden tog de fleste cykelturister ruter fra A til B og så videre til C. Og sådan blev de danske cykelruter også indrettet.

Nu er mange af ruterne ikke længere så relevante, cyklisterne har ændret vaner, og store dele af rutenettet er nedslidt og ødelagt. Derfor vil fonden Dansk Kyst- og Naturturisme, foreningen Dansk Cykelturisme og Dansk Vandrelaug udvikle og pilotteste et nyt rutesystem, der allerede er en stor succes i lande som Holland og Belgien.

Cykelentusiasterne i Dansk Cykelturisme har selv været i Holland for at afprøve knudepunktsystemet, som det kaldes, og direktør Jesper Pørksen er begejstret over, at det er på vej til Danmark.