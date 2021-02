Danskerne er vilde med at leje kæmpesommerhuse

I december 2019 tog Skallerup Seaside Resort, der ligger på kanten af Vesterhavet nord for Hjørring, tre feriehuse på hver 247 kvadratmeter med plads til 18 gæster ad gangen i brug.

»I løbet af ingen tid var alt lejet ud i 2020-sæsonen undtagen en enkelt weekend. Og det var vel at mærke, inden corona lukkede verden ned for danskerne«, siger direktør Jørgen Høll fra feriecentret.

Succesen har været så stor, at Skallerup Seaside Resort nu investerer 15 millioner kroner i yderligere fire nye kæmpesommerhuse, som vil stå klar i løbet af i år. Og interessen for at leje de store sommerhuse skal nok holde, også efter at corona har sluppet sit tag i Danmark, lyder vurderingen fra direktøren.

»Gæsternes ønsker går i retning af større og større huse. Vores store huse er delt op i tre afdelinger, så flere generationer eller tre børnefamilier kan bo under samme tag. Der er også lydisoleret til fællesrummene. På den måde kan børn eller ældre få ro, hvis de skal tidligt i seng«, siger Jørgen Høll.