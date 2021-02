Danske sommerhuse står tomme det meste af året

fakta

Vi lejer ikke ud

Blot hver femte sommerhus lejes ud, viser den fritidshusanalyse, som VisitDenmark har fået udarbejdet. Her er hovedårsagerne til, at ejerne ikke lejer ud.

62 procent er enige eller meget enige i, at de selv bruger deres feriehus for meget til, at det giver mening at udleje det til en tredjepart.

60 procent er enige eller meget enige i, at de ikke vil føle, at de kan indrette deres feriehus med personligt inventar, såfremt det skal lejes ud.

57 procent er enige eller meget enige i, at det vil slide for meget på feriehuset og dets inventar.

Kilde: Epinion for VisitDenmark.

