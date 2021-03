Ønske fra de danske øer: Sommerens færger skal være gratis igen

Danmark er en ønation med omkring 400 øer, og danskerne elsker at besøge øerne. I hvert fald når færgeoverfarten er gratis som sidste sommer i juli.

Helt nøjagtig 1.074.215 gående og cyklister benyttede sig af den gratis færgefart og satte gang i omsætningen på øerne. Den gratis overfart var en del af den Sommerpakke på 700 millioner kroner, som skulle skubbe gang i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

For en del øboere blev det dog for meget med turiststrømmen, men det hindrer ikke lokale turistfolk, øsammenslutninger og landdistriktsorganisationer i at ønske en gentagelse.

»Den gratis færgeoverfart var god markedsføring for øerne. Nogle øer følte sig overrendt, men det varierer fra ø til ø og øbo til øbo. Udfordringen var, at man ikke måtte reservere pladser på færgerne til øboerne, for man må ikke forskelsbehandle på baggrund af bopæl«, siger Lise Thillemann Sørensen, som er sekretariatsleder i Sammenslutningen af Danske Småøer med 27 medlemmer.

Øsammenslutningen er dog ikke i tvivl om, at man også i år gerne vil have gratis færgeoverfart, og formanden Dorthe Winther har på en høring om Sommerpakken i Folketinget i februar foreslået, at gratisperioden udvides f.eks. til juni, juli og august, så man får spredt trykket fra turisterne.