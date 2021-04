Find dem på mobilen: Nu er mere end 2.000 kilometer vandreruter i Danmark kortlagt

Coronamotionister, vandreentusiaster og handikappede får nu nemmere adgang til vandrestier ude i naturen. Nye værktøjer beskriver ruterne og viser vej, og flere er på vej.

Hvis vandringskvinden og -manden synes, at naturvejleder Torben Gang Rasmussens bog med 135 vandreruter fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland og øer, ’Den store bog om vandreture i Danmark’, er lidt for tung at slæbe rundt på, selv om bogens kort kan downloades, så har forskellige organisationer udviklet digitale redskaber til at finde vej og med beskrivelser af ruterne.

Dansk Vandrelaug (DVL) og Google har i et samarbejde fundet frem til 288 vandrestier på i alt over 2.000 kilometer, som nu kan findes via Google Maps. Det skulle gøre det nemmere for vandrefolket at få et overblik over ruterne og udvælge den, som passer bedst på et givent tidspunkt.

»Vi har et erklæret mål om at give danskerne mulighed for at færdes og opholde sig i naturen. Derfor er det et rigtig vigtigt fremskridt, at de bedste vandrestier herhjemme nu bliver mere tilgængelige for folk via Google Maps. Vi håber, at det giver anledning til, at endnu flere kommer ud og nyder naturen fra påsken og frem«, udtaler Steen Kobberø-Hansen, landsformand i Dansk Vandrelaug, i en pressemeddelelse.

Helt præcis har Google Maps nu fået 288 geografiske markeringer, som hver er udtryk for startstedet på en vandresti. Stierne kan findes i Google Maps på samtlige platforme, browserudgaven og apps til både Android og iOS.