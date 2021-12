Ny tendens: Hoteller vil skabe et lokalt fællesskab

Flere og flere hoteller satser på, at ikke kun turister, men også lokale besøger deres barer og restauranter. For turisterne bliver hotellerne som en engelsk pub, der er englændernes dagligstue, og de lokale kan ikke alene drikke en kop kaffe eller et glas vin, men også arbejde.

Tendensen med, at lokale også benytter hotellernes funktioner og aktiviteter, tog for alvor fart for fem-seks år siden ifølge Szilvia Gyimóthy, der er turismeforsker og lektor på Copenhagen Business School (CBS):