Endnu en fyring og endnu en City-sejr i Premier League

Fodbold: Danske Pierre-Emile Højbjerg skal have ny manager i Premier League-klubben Southampton. Den argentinske manager Mauricio Pellegrino er blevet fyret, meddeler klubben, som er en integreret del af nedrykningskampen i Premier League og som blot har vundet en af de seneste 17 kampe. Her ligger Southampton blot et point over nedrykningsstregen. Pellegrinos assistenter Carlos Compagnucci og Xavier Tamarit er ligeledes blevet sat fra bestillingen. Med Pellegrinos fyring er ni trænere blevet udskiftet i indeværende sæson.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe — Southampton FC (@SouthamptonFC) 12. marts 2018

Fodbold: Andetsteds i Premier League var alt ved det gamle. Stoke, der er en af Southamptons rivaler i bunden, tabte på hjemmebane med 0-2 til Manchester City, som med stormskridt nærmer sig klubbens femte mesterskab. Spanske David Silva scorede to gange i et opgør, hvor Stoke efter pausen i perioder var spillet godt ned under græstæppet. Manchester City er med sine 81 point nu 16 point foran Manchester United, og vinder Manchester City de kommende to kampe mod Everton efter landskampspausen 31. marts og 7. april mod Manchester United, er titlen en kendsgerning.

Overblik:Stillingen i Premier League

Fodbold: Werder Bremen hentede mandag aften en vigtig sejr i bestræbelserne på at overleve i den bedste tyske række, da holdet vandt 3-1 over FC Köln. Thomas Delaney var med fra start hos Werder Bremen, mens Frederik Sørensen fik første halvleg for Köln. Med sejren er Bremen på 13.-pladsen med 30 point - fem point over nedrykningsstregen. (Ritzau)

Fodbold: Landsholdsbacken Riza Durmise var bænket, da Betis vandt 3-1 på udebane i den bedste spanske række mod Alaves. Betis er nu nummer 8.

Fodbold: FC København budgetterer med at spille at spille med i Europa League i den kommende sæson. Det fremgår af de regnskabsmæssige forventninger Parken Sport & Entertainment, selskabet bag FC København, har til den kommende sæson. Dermed er der lagt yderligere pres på manager Ståle Solbakken og mandskabet, idet holdet i øjeblikket er 11 point efter den tredjeplads, der giver automatisk adgang til Europa League-kvalifikationen. Superligaens nummer 4 kan dog snige sig med, såfremt DBU Pokalen, som FCK er ude af, vindes af rækkens nummer 1, 2 eller 3.

Håndbold: KIF Kolding København-spilleren Bo Spellerberg har fået en disciplinærsag på halsen. Ekslandsholdsspilleren råbte ifølge Jyllands-Posten »hvor er I elendige, mand!«, til dommerne efter lørdagens nederlag til Skjern.

Fodbold: U21-landstræner Niels Frederiksen tager tre nye med, når den kommende generation af A-landsholdsspillere indleder foråret 22. marts med en kamp mod Østrig, inden EM-kvalifikationskampen i Georgien venter fem dage senere - Sebastian John fra Viborg i 1. division samt superligaspillerne Andreas Skovgaard fra FC Nordsjælland og Gustav Marcussen fra Lyngby.

Truppen

Daniel Iversen, Leicester City FC

Sebastian Linnet John, Viborg FF

Andreas Skovgaard Larsen, FC Nordsjælland

Asger S. Sørensen, SSV Jahn Regensburg

Jacob Rasmussen, Rosenborg BK

Joachim Andersen, Sampdoria

Joakim Mæhle, K.R.C. Genk

Jonas Bager, Randers FC

Mads Pedersen, FC Nordsjælland

Rasmus Nissen Kristensen, AFC Ajax

Gustav Ølsted Marcussen, Lyngby BK

Jacob Bruun Larsen, VfB Stuttgart

Magnus Christensen, AaB

Mathias Jensen, FC Nordsjælland

Mikkel Duelund, FC Midtjylland

Philip Anyanwu Billing, Huddersfield Town FC

Robert Skov, FC København

Sammy Skytte, Silkeborg IF

Victor Nelsson, FC Nordsjælland

Jannik Pohl, AaB

Marcus Ingvartsen, K.R.C. Genk

Nikolai Laursen, PSV Eindhoven

Cykling: Tyskeren Marcel Kittel (Katusha) sejrede på 6. etape af Tirreno-Adriatico, da han efetr 153 km i en massespurt henviste verdensmesteren Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) til andenpladsen. Den polske eksverdensmester Michal Kwiatkowski (Sky) fører sammenlagt.

Cykling: Tour de France 2020 starter i middelhavsbyen Nice – og ikke i Danmark, som en gruppe driftige politikere og idrætsledere havde håbet. Så sent som i november var Tour-chefen Christian Prudhomme til møde i statsministeriet med Lars Løkke Rasmussen (V). Danmark kan med dagens udmelding fra det franske tidligst blive startsted i 2021, idet 2019-løbet indledes i Bruxelles.