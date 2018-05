Wozniacki får ridderkorset

Tennis: Australien Open-vinderen Caroline Wozniacki hædres på ny for sine bedrifter på alverdens tennisbaner. Hoffet meddeler således, at den 27-årige har fået ridderkorset af Dannebrogordenen. Ordenen må dog blive i omklædningsrummet i eftermiddag. Her skal Caroline Wozniacki i kamp i 2. runde i Madrid kl. 15 mod Ashleigh Barty fra Australien. Barty er nummer 18 på den dugfriske rangliste. Ridder Wozniacki er fortsat nummer 2.

Fodbold: Brøndby får tilgang af endnu en tysk spiller. Hobros back Björn Kopplin tiltræder på Vestegnen efter denne sæson på en toårig kontrakt. »Han har vist, at han holder et flot superliganiveau på begge backpladser, hvor han viser fine evner i at forsvare fremad og bidrager med en solid offensiv - begge dele er noget, som vi lægger stor vægt på i vores måde at spille på«, siger Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech. Brøndby har i forvejen fire tyske spillere og en tysk træner.

Fodbold: FCK-spilleren Nicolai Boilesen vil gerne med til VM og han er sikker på, at landstræner Åge Hareide også allerede har sin trup klar. Om Boilesen så er med, det må han vente med at få svar på. »Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke fyldte noget. Men jeg ved, at mine præstationer er afgørende for, hvorvidt det sker eller ej… Jeg tænker ikke, at jeg skal bevise noget over for ham. Jeg har bevist mig selv gennem hele foråret, og så må vi se, om han kigger min vej«, siger Nicolai Boilesen ifølge Ritzau.

Ishockey: Tilskuermæssigt er VM-turneringen i Danmark en succes. Efter tre spilledage og 16 kampe er der gået 137.634 fans gennem tælleapparaterne. Det giver et gennemsnit på 8.602 per kamp. Mest sete opgør hidtil er nabokampen mellem Tjekkiet og Slovakiet lørdag aften i København. Her sad der 12.490 tilskuere på Royal Arenas lægter.

Fodbold: Australiens landstræner Bert van Marwijk har udtaget veteranen Tim Cahill til sin VM-bruttotrup. Cahill er 38 år og tidligere deltaget ved VM tre gange. Om Cahill så kommer gennem det sidste nåleøje, vil tiden vise. Spilletid er nemlig ikke det, han har fået mest af i sin engelske klub Millwall her i foråret.