Jannik Vestergaard skifter klub og bliver dyreste danske fodboldspiller nogensinde

Velkommen til fredagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Fodbold: Han kom ikke på banen ved VM i fodbold, men sommeren 2018 ender alligevel mere end godt for Jannik Vestergaard. Den danske forsvarsspiller er nemlig blevet præsenteret som ny Southampton-spiller på en en aftale, der løber til sommeren 2022. Prisen for Jannik Vestergaards skifte fra Borussia Mönchengladbach til Premier League skulle ifølge engelske medier og Tipsbladet være på den anden side af 150 mio. kr medregnet alle klausuler. Dermed overtager Vestergaard pladsen som den dyreste danske fodboldspiller nogensinde efter Thomas Delaney, der skiftede til Dortmund kort inden VM's begyndelse.

Fodbold: Spillerforeningens direktør, Mads Øland, er skuffet over Nadia Nadims kritik mod hans person i en bogudgivelse. I den angriber Nadim sin forenings direktør for at bruge kvindelandsholdet i en machokamp mod Dansk Boldspil Union (DBU), da forhandlingerne om en ny landsholdsaftale endte i konflikt. Men det afviser Øland.

»Nadia var aldrig en del af de forhandlinger. Hun spillede selvfølgelig på landsholdet, men meget af det hun taler om, er simpelthen ikke rigtigt, og det skyldes, at hun ikke ved, hvad der foregik«, siger Mads Øland til Ritzau.

Fodbold: Han var manden, der sidste år på denne tid kunne holde sommerferie som engelsk mester, men nu er italienske Antonio Conte fyret af Chelsea. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside efter rygter de seneste måneder om netop det udfald efter en skuffende sæson. Landsmanden Maurizio Sarri har længe været rygtet til at overtage jobbet i Chelsea efter Conte.

Cykling: Gårsdagens Tour de France-etape blev hektisk for både Jakob Fuglsang og hollandske Tom Dumoulion. To af kandidaterne til at stå på podiet i Paris. Begge ryttere måtte nemlig jagte feltet efter et styrt i Fuglsangs tilfælde lidt over 20 kilometer fra mål og en punktering i Dumoulins tilfælde syv kilometer fra mål. Som det ofte hører sig i cykelsport fik de to ryttere pace af en sportsdirektørbil i jagten tilbage til de andre favoritter. Men her stopper lighederne også. Dumoulin har nemlig fået en tidsstraf på 20 sekunder, mens Jakob Fuglsang slap fri, selv om Jakob Fuglsang viste sig at opholde sig i længere tid bag en bil end Dumoulin.