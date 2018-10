Kasper Dolberg er kommet i gang med målscoringen

Direkte sport i tv Søndag 7. oktober DR1 14.50 Håndbold: BSV-Metalurg (m) TV 2 10.30Tennis: WTA China Open, finale (k) 15.20 Cykling: Paris-Tours

Fodbold: Kasper Dolberg var dagen efter sin 21-års fødselsdag for første gang i denne sæson i startopstillingen hos Ajax i Eredivisie, og den danske landsholdsangriber kvitterede med et at score det andet mål i en 5-0-sejr på hjemmebane over AZ Alkmaar. Dolberg spillede den første time, inden han blev afløst af Klaas Jan Huntelaar ved stillingen 3-0. Kasper Dolberg scorede til 2-0 efter 48 minutter, og er dermed på 3 mål i sine 6 kampe i denne sæson. Nicolai Jørgensen var efter sin skadespause også tilbage i startopstillingen og spillede hele kampen for Feyenoord, der måtte nøjes med 1-1 ude mod Willem II. Rækken føres af PSV Eindhoven, der lørdag vandt 4-0 over Venlo og er 5 point foran Ajax på andenpladsen.

Cykling: Søren Kragh Andersen (Sunweb) sørgede søndag for endnu en meriterende dansk gevinst på landevejene. I det prestigefyldte franske efterårsløb Paris-Tours kørte danskeren solo over stregen efter 215 km. Andersen stak fra en tremandgruppe med hollænderen Niki Terpstra (Quick-Step) og franske Benoit Cosnefroy (AG2R) og kom i mål med et forspring på 25 sekunder. Søren Kragh Andersen kronede dermed en stor sæson, der også har budt på etapesejr i Schweiz Rundt, flere dage i ungdomsførertrøjen i Tour de France og VM-sølv i holdtidskørsel. »Jeg er virkelig overrasket, og jeg er meget glad, fordi det er de bedste af de bedste, der er med her. Det er vildt«, siger Søren Kragh Andersen ifølge et interview på TV2 Sport.



Svømning: Pernille Blume svømmede sin fjerdehurtigste tid nogen sinde, da hun med 52,19 sek. blev nummer fire i 100 meter fri ved World Cup-stævnet i Budapest. Podiet blev besat af de tre samme, der var hurtigere end Pernille Blume i 50 meter fri; hollænderen Ranomi Kromowidjojo (51,01 sek.), svenskeren Sarah Sjöström (51,22 sek.) og hollænderen Femke Heemkerk (51,74 sek.)

Fodbold: Andreas Cornelius spillede fra start i den franske Ligue 1 for Bordeaux, der med en 3-0-sejr over Nantes fik vasket Europa League-skuffelsen mod FC København fra i torsdags af sig. Det var kanterne i Bordeaux' tremandsangreb, der scorede målene: Yann Karamoh åbnede, inden Francois Kamano scorede yderligere to gange inden pausen.

Fodbold: Manchester United-manager José Mourinho sidder tilsyneladende sikkert i sit job. United vendte lørdag aften med en hæsblæsende offensiv 0-2 til en 3-2-sejr mod bundholdet Newcastle, og Mouirinho forklarede efter kampen, at klubledelsen bakker op om ham. »Alle dem, der læser aviserne og er på de sociale medier, troede måske, at jeg ville være væk nu. Og hvis jeg ikke havde modtaget en sms fra min bestyrelse om ikke at læse aviserne, så havde jeg også været overbevist«, siger Mourinho, der beskriver rygterne om en snarlig fyring som en decideret menneskejagt. »Jeg er 55 år. Det her er første gang, jeg ser en menneskejagt. Jeg kan håndtere det. Jeg kan leve med det. Men nogle af spillerne håndterer det ikke særlig godt, selv om det ikke er dem, der bliver jagtet«, siger han.

Fodbold: I duellen mellem to nedrykkere fra Superligaen tabte Silkeborg terræn i kampen om en hurtig tilbagevenden til landstes bedste række. Stephan Petersen havde ellers bragt jyderne på sejrskurs, men mål af Lasse Petry og Nikolaj Geertsen i sidste minut gav Lyngby en sejr på 2-1.

Fodbold: Den landsholdsvragede angriber Nicolai Jørgensen spillede søndag samtlige 90 minutter, da Feyenoord måtte nøjes med 1-1 i Tilburg mod Willem II. Feyenoord er derfor nu 7 point efter topholdet PSV.

Fodbold: Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang scorede to gange hver, da Arsenal pulveriserede Fulham med 5-1. Arsenal er med 18 point nu nummer 4 på bedre målscore end Tottenham. Andetsteds i Premier League sejrede Chelsea 3-0 ude over Southampton, der havde Pierre-Emile Højbjerg med fra start og Jannik Vestergaard på bænken, mens Chelsea slet ikke hevde Andreas Christensen med i truppen. Det var et boldtab af Pierre-Emile Højbjerg, der efter en halv time førte til Eden Hazards åbningsmål, som blev toppet af Ross Barkley og Alvaro Morata i 2. halvbleg.

Svømning: Ryan Lochte har 12 OL-medaljer på sit cv, men udenfor klorbassinet har den 34-årige amerikaner været alvorligt på afveje, fortæller hans advokat Jeff Ostrow tfølge avisen USA Today. »Ryan har kæmpet mod alkoholisme i flere år og desværre har det skabt et destruktivt livsmønster«, siger advokaten, der bebuder, at Lochte nu vil gå i behandling – blandt andet for at kunne en femte OL-guldmedalje i træk ved et femte OL i Tokyo i 2020.



Badminton: Verdens bedste satte en stopper for Line Kjærsfeldt ved Taiwan Open. Den danske damesingle snuppede ellers første sæt mod Taiwans verdensetter Tai Yzu Ying, men Kjærsfeldt måtte strække våben i det høje tempo og tabte 21-17, 10-21, 13-21.



Tennis: Mens det blev til favoritsejr i Beijing til Caroline Wozniacki, så var det outsideren, der kunne triumfere hos mændene i Japan Open i Tokyo. Det var den 22-årige russer Daniil Medvedev, der med 6-2, 6-4 besejrede den 3.-seedede japanske publikumsyndling Kei Nishikori. Det var Daniil Medvedevs tredje turneringssejr i denne sæson, hvor han mandag rykker ti pladser frem på ranglisten til plads 22.