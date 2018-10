To danskere vandt den australske pokalfinale og Leicesters tidligere FCK-spiller har brækket anklen. Det koster Chelseatræner 50.000 kr. at provokere Mourinho

Direkte sport i tv Tirsdag 30. oktober TV 2 Sport 19.30 Håndbold: Silk.-Voel-Hern.-Ikast (k) 00.30 Basketball: Toronto-Philadelphia TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.30 Fodbold: Hannover 96-Wolfsburg 20.45 Fodbold: Rödinghausen-Bayern M 00.05 Ishockey: Pittsburgh-NY Islanders TV3 Max 20.45 Fodbold: Bournemouth-Norwich Eurosport 1 7.30 og 12.30 Snooker: Int. Championship Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Hainan 20.45 Fodbold: Burton-Nottingham 5.30 Cykling: Tour of Hainan Vis mere

Fodbold: Manchester United-manager Jose Mourinho blev stærkt ophidset, da han for en halv snes dage siden blev provokeret af Marco Ianni, der som en del af Chelseas trænerstab jublende fejrede Ross Barkleys udligning langt inde i overtiden til 2-2. Nu har det engelske fodboldforbund idømt Marco Ianni en bøde på 6.000 pund (ca. 50.000 kr.) for upassende opførsel, mens Mourinho, der reagerede på provokationen ved at sætte efter Ianni, men blev holdt tilbage af vagter, er blevet ’mindet om sit ansvar’. Mourinho har tidligere fortalt, at Ianni har undskyldt overfor ham.

Fodbold: Selv om Fremad Amager er uden nederlag i de seneste fem 1. divisionskampe, har Jan Michaelsen valgt at stoppe som træner. »Det har været en stor og lærerig oplevelse at være en del af dette spændende projekt, men det har gennem et stykke tid stået klart for mig, at det ikke var det rigtige match«, siger den tidligere landsholdsspiller til klubbens hjemmeside.

Motorsport: Når Martin Ericssons formel 1-kontrakt med Sauber udløber efter denne sæson, fortsætter den 28-årige svensker i dn amerikanske indycar-serie. Ericsson har skrevet kontrakt med Schmidt Peterson-teamet, hvor han afløser Robert Wickens, der efter en ulykke tidligere i år er lammet fra brystkassen og nedefter. Efter at have scoret 18 point i 96 løb bliver Ericsson afløst af Antonio Giovanazzi hos Sauber, der dog beholder svenskeren som holdets reservekører.

Fodbold: Sæsonen er formentlig slut for Daniel Amartey, der brækkede den ene ankel forleden i Leicesters kamp mod West Ham. Den 23-årige ghanesiske midtbanespiller skiftede i januar 2016 fra FC København til Leicester og havde i denne sæson spillet 9 af 10 kampe i Premier League.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Tottenham tabte topkampen mod City med 1-0 og er nu 5 point efter de regerende mestre.

Fodbold: Manchester City og manager Pep Guardiola foretrækker normalt et velplejet græstæppe i jagten på point i Premeir League. Men mandag aften, da mestrene sejrede 1-0 på Wembley i London mod Tottenham, var det en pløjemark, der måske sikrede City sejren. Det siger manager Guardiola. »Hvis banen havde været god, så havde Lamela, en spiller med hans kvalitet og venstrefod, scoret. Hvis bolden ikke havde hoppet«, siger Guardiola med henvisning til et nærgående forsøg fra Tottenhams Erik Lamela, der sparkede over mål, da bolden ramte en knold. Kampen Tottenham-Manchester City blev spillet dagen efter den amerikanske football-liga NFL havde været på besøg og lagt græs til et over tre timer langt opgør mellem Philadelphia Eagles og Jacksonville Jaguars.

Fodbold: Craig Goodwin scorede et par pragtmål, da Adelaide United vandt den australske pokalfinale mod Sydney FC med 2-1. 26-årige Goodwin er vendt tilbage til sit hjemland efter to sæsoner i hollandske Sparta Rotterdam, hvor han spillede sammen med Frederik Holst, og nu er han holdkammerat med to andre danskere, Michael Jakobsen og Ken Ilsø, der spillede henholdsvis fuld tid og den sidste halve time i finalen. Goodwin hamrede et frispark ind fra cirka 25 meter med venstrebenet og i anden halvleg tordnede han med højrebenet bolden op i det ene målhjørne. For Michael Jakobsen var det den anden pokaltitel i Australien efter den tidligere AaB- og FCK-forsvarsspiller i 2016 vandt med Mebourne City - ligeledes over Sydney FC i finalen.

Amerikansk fodbold: Der skal afvikles fire NFL-kampe i London i næste sæson. To af kampene skal spilles på Wembley, mens to af kampene skal spilles på Tottenhams nye hjemmebane, der åbner i løbet af 2019.

Fodbold: En unavngiven dommer i Sveriges bedste række har fået politibeskyttelse, efter at han er blevet truet på livet. Det skriver Aftonbladet. I en sms fra en vred fan til dommeren stod der, »du lever ikke længe, hvis det er dig, der er dommeren«. Politiet er nu på sagen.

Fodbold: Den 42-årige argentiner Santiago Solari stod tirsdag formiddag for første gang i spidsen for Real Madrid-holdet på træningsbanen. Den tidligere kantspiller, der i sin aktive karriere vandt to mesterskaber og en Champions League-titel med Real, er blevet forfremmet fra jobbet som cheftræner for klubbens andethold, da Julen Lopetegui blev fyret mandag. Om Santiago Solari beholder jobbet permanent, må tiden vise.



The players and Santiago Solari, who is in temporary charge of the team as first-team coach, are training at #RMCity ahead of our first #RMCopa match of the season. pic.twitter.com/DgXBQP3WSF — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 30. oktober 2018