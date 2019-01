Avis: Engelsk landsholdsspiller tog kokain på toilet

Håndbold: Efter 11 sæsoner hos Randers HK stopper Camilla Dalby som professionel, når 2018/2019-sæsonen slutter. Det oplyser Randers HK i en pressemeddelelse. Den tidligere landsholdsspiller mener, at det nu er det rigtige tidspunkt at stoppe. »Jeg er stolt over min tid i klubben og beæret og ydmyg over alt det, som klubben har givet mig. Jeg har spillet sammen med en masse dygtige og fantastiske spillere, som alle har haft en stor indflydelse på min karriere. Det har altid været en drøm at slutte min karriere, hvor det hele startede, og jeg er rigtig glad for, at jeg nu får den mulighed«, siger Camilla Dalby i pressemeddelelsen.

Tennis: Sidste år tromlede den unge hviderusser Aryna Sabalenka frem på WTA Touren, og hun har åbnet denne sæson på sammen måde. Fredag gik det ud over den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, russiske Maria Sharapova, der i Shenzhen-kvartfinalen blev besejret 6-1, 4-2. Slutstillingen skyldes, at Sharapova opgav at fuldføre 2. sæt på grund af smerter i venstre lår. I semifinalen skal Sabalenka, der er nr. 13 på verdensranglisten, møde enten kinesiske Yafan Wang eller rumænske Monica Niculescu.

Fodbold: Benfica har fyret cheftræner Rui Vitória. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 48-årige Vitória blev ansat i 2015 og førte i sine to første sæsoner Benfica til titlen i den portugisiske liga. I sidste sæson blev det til en andenplads, mens holdet aktuelt indtager en fjerdeplads i ligaen. Benfica deltog i efterårets Champions League-gruppespil, hvor det blev til en tredjeplads i gruppe E. Klubben skal dermed spille Europa League i foråret, hvor tyrkiske Galatasaray venter i første runde.

Matchfixing: Hårdere straffe til sportsudøvere, der forbryder sig mod reglerne omkring matchfixing inden for Danmarks grænser. Sådan lyder signalet fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Opfordringen sker, efter at man i udlandet har set eksempler på hårde straffe i forbindelse med netop matchfixing. To italienske tennisspillere fik blandt andet hårde straffe. Daniele Bracciali blev idømt karantæne for livstid og en millionbøde, mens Potito Starace er udelukket fra enhver involvering i sport i ti år.

»Når vi ser så vidtgående sanktioner i udlandet i både tennis og snooker for nylig, så giver det selvfølgelig anledning til at kigge på, hvordan det kan sammenlignes med niveauet herhjemme. Og der må vi sige, at de få sammenlignelige sager vi har haft, ligger på et noget lavere niveau. Vi er af den opfattelse, at matchfixing er lige så undergravende for idrættens troværdighed som doping. Det skal også afspejle sig i de konsekvenser, der er ved at bryde reglerne. Det mener vi ikke er tilfældet i øjeblikket, når vi ser ned over de sager, der har været herhjemme«, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.

Fodbold: En træners skifte mellem to af Norges største klubber er endt med en masse forvirring. Torsdag annoncerede Rosenborg, at Eirik Horneland skal stå i spidsen for den norske mesterklub. Med sig tager han assisterende træner Karl Oskar Emberland. Men Haugesund, hvor Horneland og Emberland siden 2016 har været ansat, mener ikke, at de to klubber var blevet enige om overgangen. Her kalder man Rosenborg for »særdeles uprofessionelle«. »Vi oplever, at vores seneste henvendelse til Rosenborg ikke blev besvaret, men at de i stedet gik ud og præsenterede deres nye trænere. Vores kontraktbundne trænere«, siger bestyrelsesformand i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, til norsk TV2. Hans udtalelse står i kontrast, til det bestyrelsesformand i Rosenborg Ivar Koteng siger. Han mener, at Haugesunds henvendelse blev besvaret, og siger samtidig, at Rosenborg arbejder på at få Eirik Horneland og assistenttræner Karl Oskar Emberland til klubben tidligere end 1. februar, som på grund af Hornelands opsigelsestid bliver overgangsdatoen.

Tennis: En voldsom hedebølge i Australien truer forud for Australian Open. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. En uge efter at den varmeste dag nogensinde blev målt i det nordvestlige Australien, er den kvælende varme ankommet til det sydøstlige Australien. Her har hedebølgen fredag fået temperaturerne i storbyen Melbourne til at nærme sig en varmerekord på 42 grader. Det vækker bekymring for deltagernes helbred i den prestigefyldte grand slam-turnering, som begynder den 14. januar i Melbourne. De seneste prognoser viser, at de varme temperaturer snart vil aftage igen, men kun for en kort stund. Temperaturerne ventes at stige igen, blot få dage før Australian Open begynder. Det oplyser det meteorologiske institut i Melbourne.