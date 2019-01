Seedet tysker går amok på vej ud af Australian Open

Tennis. Alexander Zverev gik nærmest amok på sin ketsjer, da den 4.-seedede tysker blev sendt ud af Australian Open af den 16.-seedede canadier, Milos Raonic, der vandt 6-1, 6-1, 7-6. Zverev lavede otte dobbetfejl i de første to sæt, men så ud til at levere et comeback, da han efter 1-4 i tredje sæt fik en reprimande fra dommeren efter at have smadret sin ketsjer.

Tennis. Sidste års japanske US Open-vinder, Naomi Osaka, er klar til kvartfinalen i Australian Open efter en sejr på 4-6, 6-3, 6-4 over letten Anastasija Sevastova. 4.-seedede Osaka skal møde den 6.-seedede ukrainer, Elina Svitolina, der eliminerede amerikaneren Madison Keys.

Kvartfinale-programmet i Australian Open

Simona Halep, Rumænien (1)/Serena Williams, USA (16) - Karolina Pliskova, Tjekkiet (7)

Naomi Osaka, Japan (4) - Elina Svitolina, Ukraine (6)

Petra Kvitova, Tjekkiet (8) - Ashleigh Barty, Australien (15)

Anastasia Pavlyuchenkova, Rusland - Danielle Collins, USA

Ishockey. Frans Nielsen lavede sine point nummer 450 og 451 i NHL, men Detroit Red Wings tabte ikke desto mindre 3-2 ude mod Vancouver Canucks. Frans Nielsen udlignede til 1-1 og assisterede til 2-1-målet, som Thomas Vanek scorede. Detroit har 43 point efter 50 kampe og ligger sidst i Eastern Conference

Fodbold. Martin Braithwaite scorede for anden gang for Leganes, og har nu scoret mod både Real Madrid og Barcelona, men begge scoringer har været forgæves. Real Madrid gik videre i pokalturneringen, og søndag vandt Barcelona 3-1 i La Liga. Ousmane Dembélé til 1-0, Luis Suarez til 2-1 og indskiftede Lionel Messi til 3-1 scorede Barcelonas mål, og de to sidstnævnte er øverst på ligaens topscorerliste med henholdsvis 15 og 18 mål.

Fodbold. Napoli forsvarede andenpladsen i Serie A med en 2-1-sejr over Lazio, der Riza Durmisi på bænken i hele kampen. Jose Callejon og Akre Milik direkte på frispark scorede Napolis mål, inden Ciro Immobile reducerede i anden halvleg.