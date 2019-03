Skiløber vil donere præmiepenge til klimakampen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.20 Håndbold: N.sjælland – Ribe-Esb. TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-FCN 01.05 Ishockey: Buffalo-Edmonton TV3 Max 20.45 Fodbold: Sheffield W.-Sheffield U. Eurosport 1 07.45 Universiaden: Skiskydning 19.55 Billard: Snooker, The Players Ch.

Skisport. Den schweiziske slalomspecialist Daniel Yule har besluttet sig for at donere halvdelen af de præmiepenge, han kører i hus i de afsluttende World Cup-afdelingen til kampen mod klimaforandringer. Daniel Yule oplyser via Instagram, at han gør det i protest over udtalelser Det Internationale Skiforbunds (FIS) kontroversielle præsident Gian Franco Kasper kom med ved VM i Åre i februar.

Fodbold. Efter mere end et halvt år og 5 kampe uden sejr fik de danske landsholdskvinder omsider en gevinst igen. Ved Algarve Cup i Portugal slog danskerne Kina 1-0, da anfører Pernille Harder scorede på straffespark efter en times spil. Danmark slutter Algarve Cup af med en placeringskamp onsdag.

Fodbold. Marseilles angriber Mario Balotelli viste søndag en ny form for målfejring under en 2-0-sejr mod Saint-Etienne i den franske liga. 12 minutter inde i kampen bragte den 28-årige italiener på akrobatisk vis sit hold foran 1-0 ved at lave en helflugter efter et hjørnespark fra Florian Thauvin. For at fejre scoringen optog Balotelli en video af sin og sine holdkammeraters sejrsrus på banen. Balotelli tog en telefon fra en kameramand bag målfeltet og filmede videoen af sine grinende holdkammerater.

Fodbold. KB-formand Niels-Christian Holmstrøm udtræder af bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag FC København. 72-årige Niels-Christian Holmstrøm er FCK-moderklubben KB’s repræsentant i bestyrelsen. Hans plads overtages per 11. april af Gert Pedersen, der er næstformand i KB. Ved Niels-Christian Holmstrøms exit ved selskabets ordinære generalforsamling 11. april falder snakken nok også på økonomien. Her måtte Parken Sport & Entertainments i 2018 indkassere et minus på 167,8 millioner kroner i 2018. Det er særligt afhændelsen af Fitness DK Holding, der har trukket regnskabet i den forkerte retning.

Fodbold. Kasper Schmeichel var en af fire målmænd, der bar kisten med Gordon Banks, da den engelske fodboldlegende belv bisat fra Stoke Minster mandag. Målmændene var udover den danske landsholdspiller Jack Butland, Joe Hart og Joe Anyon. De repræsenterede hver især de hold, Banks spillede for som aktiv - Leicester City, Stoke City, det engelske landshold og Chesterfield.

Håndbold. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget en trup på 20 spillere, der skal deltage i Golden league i Frankrig 21.-24. marts. Modstanderne er udover værterne Norge og Rumænien. Truppen kan ses her. (eksternt link).