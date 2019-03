Fightende Axelsen taber i et brag af en All England-finale

Fortidens badmintonhelte hed Erland Kops, Rudy Hartono, Liem Swie King og Morten Frost.

Nutidens hedder Kento Momota og Viktor Axelsen.

Begge er født i 1994, begge har været juniorverdensmestre, begge har vundet Thomas Cup, Axelsen var verdensmester i 2017, Momota blev det i 2018.

Lige nu har japaneren overtaget. Bevist i søndagens All England-finale i Arena Birmingham, som Kento Momota vandt 21-11, 15-21, 21-15 efter en formidabel opvisning i den varierede kunst at dirigere den lille korkprop rundt på det grønne underlag.

Momota spillede et nærmest fejlfrit første sæt, hvor en storfightende Axelsen i opslidende dueller forgæves ledte efter hullerne. Viktor Axelsen var kun foran 2-1, det blev 2-6, men i sin bedste periode i sættet vandt Axelsen tre point i træk til 9-10 efter en duel, hvor fjerbolden fik trætte halefjer af at krydse nettet 30 gange.

Det stod 9-11, da spillerne fik en kort tænkepause med deres trænere, og den bekom Momota bedst. Axelsen fik problemer med at holde sig inden for linjerne og efter 8 point i træk vandt Momota sættet med en netruller.

I andet sæt var pausen et vendepunkt for Axelsen, der havde været foran 5-3, og så skiftedes føringen frem til 10-11 ved den korte pause, men først fulgte 5 point i træk og efter 2 japanske knyttede Axelsen knytnæven over et vinderslag til 16-13, da han var på vej mod 20-13 og Momotas første tabte sæt i turneringen.

Kvaliteten, intensiteten, det taktiske skakspil og akrobatikken blev skærpet i tredje sæt, som Axelsen startede flyvende med en 4-0-føring. Momota fik sin første føring ved 8-9 og det stod 9-11, ved det sidste sidebytte.

Axelsen hang med hovedet, da han løftede en bold ud til 11-14, og Momota udnyttede momentum og den lettere vej til finalen til yderligere 5 point, og så var Axelsen knækket af den sprudlende japaner, selv om det blev til 4 point i træk. Det fjerde forsvandt dog, da Momota lod Axelsens serv falde til jorden og med held udfordrede, at bolden fejlagtigt var blevet kaldt inde. Det gav 6 matchbolde, og den anden blev udnyttet efter 80 minutters svedig kamp.

Axelsen havde mødt Momota 11 gange tidligere og kun vundet én gang, ved German Open i 2014. Momota havde den psykologiske fordel af at have vundet de 9 foregående opgør og i de seneste 6 havde Axelsen end ikke vundet et sæt. Senest blev det 21-15, 21-4, da Momota i januar vandt finalen i Indonesia Masters.

All England 10 danske vindere Erland Kops 7 1958-1967 Morten Frost 4 1982-1987 Poul-Erik Høyer Larsen 2 1996-1996 Tage Madsen 1 1939 Jørn Skaarup 1 1948 Knud Aage Nielsen 1 1964 Svend Pri 1 1975 Flemming Delfs 1 1977 Ib Frederiksen 1 1988 Peter Gade 1 1999

Ikke siden Peter Gade i 1999 har en dansker vundet herresingle i den 119 år gamle turnering, men mere opsigtsvækkende er det, at Momota blev den første japanske vinder i herresingle, hvorimod kvindernes rækker har givet 7 sejre i både single og double.

Viktor Axelsens fantastiske finale efter sejr over den forsvarende mester og 2.-seedede kineser, Shi Yuqi, skygger for den blege danske indsats i turneringen, hvor begge damesingler og alle de fem doublekonstellationer røg i de første to runder, og Jan Ø. Jørgensen var den eneste anden kvartfinalist, selv om Rasmus Gemke imponerede med en sejr i 1. runde over den 4.-seedede kineser, Chen Long.