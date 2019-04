Indersiden: FC København får FCM til at fokusere på finalen mod Brøndby, der kan bruge FCM-back

FOR ABONNENTER

Kenneth Andersen sagde det, han skulle sige efter nederlaget i Parken. FC Midtjylland-træneren forsøgte at vurdere situationen (FCM nu otte point efter topholdet) positivt: »Så længe der er en mulighed for, at det pointmæssigt kan lade sig gøre, skal vi gøre os selv den tjeneste, at vi jagter det og ikke bare giver op«. Men få tror vel, at FCK’erne går i stå og smider guldet væk. Anfører Jakob Poulsen har heller ikke lagt sig helt ned, kun næsten: »Det ser lidt sort ud med mesterskabet. Men vi må se, om vi kan vinde resten af kampene. Om ikke andet for at holde os skarpe til pokalfinalen«. FCM’s store mål er nu at blive pokalvinder for første gang.