Hidsigprop rammer sin klub hårdt før skæbnekamp i Italien

Fodbold: Det bliver uden cheftræner Vincenzo Montella på sidelinjen, når Fiorentina søndag møder Genoa i sidste spillerunde i Serie A. Montella er tirsdag blevet tildelt to spilledages karantæne, efter at han blev vist ud i søndagens kamp mod Parma for at kritisere dommeren og efterfølgende slå til et reklamebanner, således at en person kom til skade. Det skriver Reuters. Christian Nørgaard og co. er derfor uden Montella i kampen, hvor Fiorentina skal forsøge at undgå nedrykning. Efter fem nederlag i træk og 13 kampe uden sejre er klubben nemlig dumpet ned på tabellens 15.-plads.

Herfra har Fiorentina 3 point ned til netop Genoa, der er det første hold under nedrykningsstregen. Begge hold har derfor en hel del på spil i søndagens kamp. Fiorentina har sin skæbne i egne hænder, men kan i værste tilfælde rykke ned, hvis det bliver til et nederlag til Genoa samtidig med, at Udinese på 16.-pladsen får point, og Empoli på 17.-pladsen vinder.

Fodbold: Brøndby har fået en bøde på 175.000 kroner som følge af homofobiske tilråb fra tilskuerpladserne samt brug af fyrværkeri under derbyet mod FC København 14. april. Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans via Dansk Boldspil Unions hjemmeside. I kendelsen vedrørende homofobi skriver Disciplinærinstansen at »de pågældende sange er af krænkende, nedsættende eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes seksuelle præferencer«.

Viktor Fischer lod fødderne tale 14. april, da han scorede i FCK's 2-1-sejr i Brøndby. Foto: Jens Dresling

Den spiller, smædesangene var rettet mod, var landsholdsspilleren Viktor Fischer, der ugen forinden efter en kamp i Odense mod OB, var gået i rette med de OB-fans, der udtrykte homofobi på lægterne. Brøndby og OB er tidligere blevet straffet med bøder på 25.000 kroner i forbindelse med homofobiske sange og tilråb. FC København har i kølvandet på Brøndby-kampen ligeledes fået en bøde. Mesterklubben skal betale 150.000 kroner for tilhængeres affyring af fyrværkeri.

Fodbold: FC Midtjylland har givet en ny femårig kontrakt til Frank Onyeka. Dermed har de to parter nu papir på hinanden frem til sommeren 2024.

Cykling: Efter en meget begivenhedsfattig dag opstod der tirsdag drama til sidst, da 10. etape af Giro d’Italia blev kørt. Det, der lignede en traditionel massespurt, blev på grund af et styrt kort før mål til en duel mellem en håndfuld af feltets hurtigste rytter og deres nærmeste hjælpere. Her vandt franske Arnaud Demare foran Elia Viviani og Caleb Ewan, og FDJ-rytteren tog dermed sin første etapesejr i det italienske etapeløb. Valerio Conti kan igen onsdag iklæde sig løbets lyserøde førertrøje, som han har kørt i, siden han blev nr. 2 på 6. etape.

Fodbold: Den franske landsholdsangriber Olivier Giroud har forlænget sin kontrakt med Chelsea, så den nu løber frem til sommeren 2020. Det oplyser den engelske klub på sin hjemmeside. Giroud kom til London-klubben i januar 2018, og siden er det blevet til 44 kampe og 12 mål.

VM-ishockey: Stefan Lassen får alligevel ikke sin sidste landskamp, når Danmark tirsdag møder Slovakiet ved VM. Den rutinerede back er ude af den danske kamptrup, hvor han bliver erstattet af Matias Lassen. Det oplyser landstræner Heinz Ehlers i en pressebriefing ved ankomsten til arenaen i Kosice. Stefan Lassen meddelte tidligere tirsdag, at hans landsholdskarriere er slut, når VM er overstået.

Direkte sport i tv Tirsdag 21. maj TV 2 Sport 6.00 Badminton: Indien-Malaysia 12.15 Ishockey: VM, Finland-Tyskland 16.15 Ishockey: VM, Slovakiet-Danmark 19.15 Håndbold: Herning Ikast-Team Esbjerg (k) 21.00 Ishockey: VM, Canada-USA 2.30 Basketball: Toronto-Milwaukee 5.00 Badminton: Kina-Indien Eurosport 1 13.35 Cykling: Giro d’Italia 17.45 Tennis: Geneva Open (m) Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 16.00 Tennis: Geneva Open (m)

Fodbold: Arsenal har besluttet ikke at sende sinn armenske stjernespiller Henrikh Mkhitaryan med til Europa League-finalen i Baku i Aserbajdsjan i næste uge mod Chelsea. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Det er bekymring for Mkhitaryans sikkerhed i Aserbajdsjans hovedstad, der ligger bag beslutningen. Aserbajdsjan og Armenien har på grund af konflikten om Nagorno-Karabakh ligget i konflikt i adskillige år. Arsenal havde bedt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om garanti for, at det ville være sikkert for Mkhitaryan at rejse til Baku, men tilsyneladende uden held.

Fodbold: Den 26-årige tyske landsholdsforsvarer Nico Schulz skifter fra Hoffenheim til Borussia Dortmund. Storklubben og Nico Schulz er blevet enige om en kontrakt til sommeren 2024. Dortmund betaler angiveligt lige knap 200 millioner kroner for forsvarsspilleren.

Atletik: Den sydafrikanske løber Caster Semenya stiller op i 3.000-meterløb ved Diamond League-stævnet i Stanford i Californien i slutningen af juni.Det skriver flere internationale nyhedsbureauer ifølge Ritzau. Dermed slipper Semenya for at tage hormonnedsættende medicin forud for løbet, som hun ellers skulle have gjort, hvis hun havde stillet op i favoritdisciplinen, 800 meter.

Caster Semenya skal nu prøve sig af på 3.000 meter. Foto: Ibrahem Alomari/Ritzau Scanpix

Ishockey: Efter 13 år på landsholdet stopper 33-årige Stefan Lassen i rødt og hvidt, når Danmark har spillet holdets sidste kamp ved det igangværende VM mod Slovakiet. Det oplyser TV2Sport. Kampen mod Slovakiet bliver backens 185. optræden i landsholdsdragten.

Basketball: Med 4-0 i kampe mod Portland er Golden State Warriors med superstjernen Stephen Curry på holdet klar til finalen i NBA for femte sæson i træk. Nattens opgør sluttede 119-117 efter forlænget spilletid. Finalemodstanderen bliver Milwaukee eller Toronto. Det canadiske Toronto-hold fører 2-1 i kampe.

European Games: Danmark sender tungt skyts af sted til det europæiske mini-OL i Hviderusland i den kommende måned. Med Emma Aastrand Jørgensen (kajak), René Holten Poulsen (kajak) og Sara Slott Petersen (atletik) skal tre Ol-sølvvindere være med til at sikre en god dansk medaljehøst. Med et komplet hold på 53 udøvere samt 6 reserver ser den danske Chef de Mission, Jakob Ovesen, frem til legene. »Jeg synes, at vi har samlet et stærkt dansk hold, hvor flere atleter kommer til at kæmpe med om guldmedaljerne. Desuden har vi en række atleter med store fremtidsperspektiver, som får værdifuld erfaring i at deltage i et så stort mesterskab som European Games«, siger Jakob Ovesen.