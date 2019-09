U21-hold sejrer efter ultradramatisk afslutning, Wozniacki skal på Harvard og Bendtner havde en fed eftermiddag i Avedøre

Direkte sport i tv DR3 17.50 Atletik: Europa-USA TV 2 Sport 6.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 20.00 Håndbold: Silkeborg- Hern./Ik. (k) 6’eren 18.30 Fodbold: U21 - Danmark-Rumænien 20.45 Fodbold: England-Kosovo Eurosport 1 8.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 14.30 Cykling: Tour of Britain Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 20.45 Fodbold: Frankrig-Andorra



Fodbold. Danmarks nye spanske U21-landstræner Albert Capellas fik en perfekt start på kvalifikationen til EM i Ungarn og Slovenien i 2021. I Aalborg blev Rumænien, der med deres foregående spillergeneration var i EM-semifinalen i juni, slået 2-1 af et dansk hold, der misbrugte alt for mange chancer og måtte gennem en tæt slutfase, fordi en debutant fik nerver på.

Andreas Skov Olsen fik scoret sine første mål siden skiftet fra FC Nordsjælland til Bologna, og anbefalede sig på den facon til debut i Serie A i den kommende weekend. 19-årige Olsen var manden bag en drømmestart i 3. minut, da han via stolpen sparkede Danmark i front, inden Jakob Bruun Larsen 10 minutter inde i 2. halvleg fik noteret endnu en assist, da han brugte sin enorme fart til at skabte den mulighed, Olsen køligt sparkede ind til 2-0. Rumænien reducerede i 80. minut på et langskud fra 30 meter, som fik OB-målmanden Oliver Christensen til at se mindre heldig ud. To minutter inde i tillægstiden begik Oliver Christensen straffespark i sin U21-debut, men fik reddet den rumænske afslutning.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 19-årige Andreas Skov Olsen scorede 22 gange i Superligaen for FCN i sidste sæson. Mod Rumænien i aftes ramte han plet to gange, og havde desuden en afslutning på stolpen samt flere andre forsøg, der voldte rumænerne store problemer.

Næste opgave for U21-landsholdet er i oktober hjemme mod Nordirland, der tirsdag spillede 1-1 i Finland. Ukraine og Malta er de øvrige hold i gruppen, hvorfra vinderen kvalificerer sig direkte til EM. Den bedste toer på tværs af de ni grupper kommer ligeledes direkte til EM, mens de øvrige otte toere skal spille playoff om de sidste fire billetter.

Fodbold. FC København vandt den voldsomt hypede reserveholdkamp mod Brøndby med 2-0. Nicklas Bendtner var med i FCK’s startopstilling, men det lykkedes ikke den tidligere landsholdsangriber at komme på scoringslisten. Han havde en god afslutning på hovedstød, men forsøget blev afværget af Brøndbys målmand. Ved stillingen 0-0 blev Bendtner skiftet ud efter 1. halvleg. »Det var totalt fedt. Det var fedt at få støvlerne på igen og komme i kamp. Jeg synes også, at de 45 minutter gik ganske udmærket. Der var nogle situationer, hvor jeg kunne have gjort det bedre, og nogle hvor det gik rigtig godt. Overordnet er jeg tilfreds«, siger Bendtner til fck.dk. Kampen skulle være spillet på FCK’s anlæg, men på grund af det voldsomme vejr måtte kampen flyttes til Avedøre.

Håndbold. København Håndbold fra kvindernes bedste række anker den karantæne på to spilledage og bøde på 3.000 kroner, som cheftræner Claus Mogensen har fået af Disciplinærinstansen under Dansk Håndbold Forbund (DHF) for ulovlig brug af timeoutknappen. Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse. »Vi appellerer, fordi vi mener, vi har en sag, og fordi vi mener, det er vigtigt, at denne dom ikke fremadrettet skal eller kan danne præcedens for domfældelse«, siger administrerende direktør Janni Møller Thomsen.

Tennis. Caroline Wozniacki er startet på det traditionsrige Harvard Business School i Cambridge lige uden for Boston. Her skal den danske tennisstjerne ifølge Ekstra Bladet følge et forløb i et semester. Forløbet med titlen ’Crossover Into Business’ er for professionelle atleter, og de arbejder sammen med et par MBA-studerende som mentorer frem mod præsentationen af et gruppeprojekt. Harvard Business School er et fakultet under det berømte Harvard Universitet.

Den danske tennisstjerne har ikke haft karrierens bedste sæson hidtil, og er rutsjet ned til en placering på verdensranglisten som nr. 17. Hun har stadig sæsonens første turneringssejr til gode, og slutter året uden titel, vil det være første gang siden 2007, danskeren oplever en sæson uden bare en enkelt triumf.

Kurset på det amerikanske universitet så dagens lys for to år siden og var i første omgang målrettet basketball-spillere fra den nordamerikanske NBA-liga, men nu får også atleter fra andre sportsgrene adgang. Wozniacki er startet på Harvard sammen med andre tennisspillere som Andrea Petkovic, Bethanie Mattek-Sands og Vania King.

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 9, 2019

Cykling. Jakob Fuglsangs nuværende chef på Astana-holdet, Alexandre Vinokourov, risikerer seks måneders fængsel for muligt aftalt spil ved afgørelsen af klassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010. Franske L’Equipe skriver, at anklageren tirsdag har begæret et halvt års fængsel til Vinokourov og rytteren, han angiveligt betalte 150.000 euro (ca. 1,1 mio. kr.) for at blive nummer 2, Alexandr Kolobnev. Der falder dom 8. oktober.

Cykling. Med et eksplosivt fremstød i den stejle finale 300 meter fra mål overrumplede den alsidige hollandske cykelbegavelse Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) rivalerne i en frontgruppe på en snes ryttere på den 173,2 km lange 4. etape i Tour of Britain fra Gateshead til Kendal. Den 24-årige van der Poel, der efter triumfen i Amstel Gold Race i foråret kastede sig ud i en succesrig mountainbike-kampagne, og som er udset til Hollands trumf ved VM i Yorkshire 29. september, holdt hjem med et forspring på 3 sekunder til forfølgerne. Hollænderen overtog samtidig førstepladsen med 1 sekund ned til den hidtidige indehaver af førertrøjen, italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-SAcott), og 7 til belgieren Jasper De Buyst (Lotto Soudal).

Basketball. Serbien regnedes før VM i Kina for en af få alvorligt konkurrenter til det amerikanske hold. Men nu er serberne færdige ved VM. Det var Argentinas tidligere OL-guldvindere, der gjorde det af med serberne i kvartfinalen, hvor sydamerikanerne førte med et enkelt point inden 4. periode og sejrede 97-87. Nu venter USA’s NBA-stjerner i semifinalen, såfremt amerikanerne onsdag slår Frankrig. I 2004 på vej mod det sensationelle OL-guld slog Argentina amerikanerne i semifinalen. I den anden semifinale er Spanien det ene hold og skal op mod enten Australien eller Tjekkiet efter sejr på 90-78 mod Polen. Det er blot anden gang, Spanien skal spille om medaljer ved VM. Første gang, i 2006, gik de hele vejen og vandt.

Fodbold. Præsidenten for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel Le Graet, er kommet i uføre efter at han har taget det (ledige?) standpunkt, at man skal agere anderledes ved homofobi end ved racisme på stadion. »Jeg vil stoppe en kamp, hvis der opstår racistiske tilråb. Jeg vil stoppe en kamp, hvis der er slagsmål, eller hvis der opstår en farlig situation på tilskuerpladserne. Men racisme og homofobi er ikke det samme«, siger Noel Le Graet ifølge Ritzau, mens de franske politikere står i kø for at fordømme ham.

Fodbold. Iraneren Sahar Khodayari er død på et hospital efter at hun fredag satte ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran, skriver AP. Den kvindelige fodboldfan satte ild til sig selv, da hun erfarede, at en domstol ville idømme hende seks måneders fængsel for forsøg på at få adgang til et fodboldstadion forklædt som en mand. Kvinder må ikke overvære fodboldkampe i Iran, og Sahar Khodayari, der var fan af klubben Esteghlal, forsøgte at få adgang til en af klubbens kampe forklædt som mand iført blå paryk og lang overfrakke. Hun blev opdaget af politiet og tilbragte derefter tre dage i fængsel.