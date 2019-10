33-årige Vittinghus er to point fra at slå den uovervindelige verdensmester

Direkte sport i tv Torsdag 24. oktober TV 2 20.00 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) TV 2 Sport 14.00/19.20 Badminton: French Open 17.35 Håndbold: Norge-Spanien (m) 4.30 Basketball: G. State-LA Clippers TV3+ 2.15 NFL: Minnesota-Washington TV3 Sport 15.00 Tennis: Swiss Indoors (m) 17.15 Fodbold: Næstved-Viborg 19.25 Fodbold: FC Fredericia-HB Køge 21.45 Tennis: Swiss Indoors (m) 1.05 Ishockey: NY Islanders-Arizona 6’eren 21.00 Fodbold: D. Kijev-FCK Eurosport 1 18.55 Fodbold: Roma-Gladbach 21.00 Fodbold: Celtic-Lazio Eurosport 2 6.00 Golf: The ZOZO Championship 18.55 Fodbold: Partizan B.-Man. U. 21.00 Fodbold: Arsenal-V. Guimaraes 5.00 Golf: The ZOZO Championship

Badminton. På verdensranglisten er 33-årige Hans-Kristian Vittinghus femtebedste dansker, men i French Open var han to point fra at besejre den uovervindelige japanske verdensmester, Kento Momota. Trods behandlinger for en skade i låret førte Vittinghus 19-16 i andet sæt, men da Momota vandt de næste 5 point var Vittinghus en færdig mand og Momota vandt 17-21, 21-19, 21-4.

Anders Antonsen og Viktor Axelsen er hver én sejr fra endnu et indbyrdes møde, efter de to danskere med tætte sejre over japanere spillede sig videre til kvartfinalerne. 4.-seedede Antonsen vandt 21-19, 21-18 over Kenta Nishimoto (nr. 13 i verden), mens 7.-seedede Axelsen overvandt både trætte ben og Kanta Tsuneyama (nr. 15) 21-19, 11-21, 21-15. »Jeg kæmper lidt med at have friske ben efter en hård sidste uge, så jeg havde lyst til at sige grimme ting i andet sæt, men jeg formåede at trække på noget rutine«, sagde Axelsen til TV3 Sport. Også Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen holdt hovedet koldt mod Aaron Chia/Soh Wooi Yik fra Malaysia, der i tredje sæt førte 14-8, men med 5 point i træk kom danskerne tilbage, udlignede ved 16-16 og førte dernæst resten af vejen til sejren på 21-19, 13-21, 23-21 i en 69 minutter lang kamp. Til gengæld tog det kun 27 minutter, da Line Kjærsfeldt blev besejret 21-10, 21-11 af den 8.-seedede inder, Saina Nehwal.

Fodbold. 1. divisionskampen mellem Næstved og Viborg, der 22. september endte 2-2, blev spillet om efter en protest fra Viborg, fordi Stefan Vico ikke blev udvist efter at have fået to gule kort. Da Viborg så i dag vandt den nye kamp 3-1 blev Stefan Vico udvist efter to gule kort, og ifølge TV3 Sport nedlagde Næstved efter kampen protest mod et straffespark til Viborg, der udløste direkte rødt kort til Næstveds Joel Felix.

Bordtennis. Efter to snævre nederlag vandt Roskilde i tredje forsøg i Champions League, da det blev 3-0 over TTC Ostrava. Liam Pitchford tabte første sæt, men dernæst vandt både han, Yuija Zhai og Michael Maze alle de resterende sæt. De to klubber spiller igen i Tjekkiet på torsdag, og i december skal Roskilde forsøge at revanchere nederlagene mod østrigske Wels og russiske UMMC, hvis der skal opnås avancement til kvartfinalerne.

Golf. 12 danskere er i aktion i tre professionelle turneringer og efter førstedagen er den bedst placerede Thomas Bjørn. Den 48-årige Ryder Cup-kaptajn deler godt nok 12.-pladsen i Portugal Masters med blandt andre Lucas Bjerregaard efter runder i 67 slag. Joachim B. Hansen fik efter sidste uges andenplads i Paris en tung start og var 4 slag over par efter 3 huller, men det fik han resten af dagen repareret med 6 birdies, så han er nr. 34 og 1 slag bedre end 18-årige Nicolai Højgaard, der omvendt sluttede 1 under par efter at have været 4 under efter 7 huller. På den underliggende Challenge Tour er Benjamin Poke bedste dansker i Foshan Open som nummer 33, mens Nanna Koerstz Madsen også kom stærkt tilbage på LPGA, hvor 3 birdies på de sidste otte huller sikrede en 70’er, der gør hende til nummer 22.

Mixed Martial Arts. Ireren Conor McGregor genoptager MMA-karrieren 18. januar. McGregor havde ellers i marts meddelt, at han nu ville indstille aktiviteterne i buret. McGregor er tidligere UFC-mester i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i den barske sportsgren. Conor McGregor fortæller til BBC, at han efter flere uheldige episoder uden for ringen har lagt sit liv om. »Det tager 66 dage at få nye vaner. Nu går jeg tidligt i seng og står tidligt op. En struktureret tilgang er nøglen til succes. Alle milliardærer skal være organiserede... Jeg vil fokusere på kampen. Jeg vil ikke drikke alkohol«, siger McGregor.

Fodbold. Ledelsen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har afsat yderligere 500 millioner dollar til at fremme kvindefodbold globalt i løbet af de næste fire år, hvor der totalt vil blive investeret en milliard dollar, ca. 6,7 milliarder kroner, i kvindefodbold. En mere end fornuftig beslutning, hvis man spørger Mette Bach Kjær, medlem af Dansk Boldspil-Unions (DBU) bestyrelse og formand for DBU’s kvindeeliteudvalg. »Fifa kan godt se, at kvindefodbold er et produkt, man kan få til at vækste endnu mere«, siger Mette Bach Kjær til Ritzau. Hos DBU vil man blandt andet gerne bruge de øgede midler fra Fifa på bedre vilkår for landsholdene samt på en ny strategi for pige- og kvindefodbold, der allerede er sat i værk.

Fodbold. Tovtrækkeriet om den udsatte spanske klassiker mellem FC Barcelona og Real Madrid fortsætter. Kampen – oprindeligt planlagt til på lørdag - måtte udsættes grundet den politisk tilspidsede situation i Barcelona og omegn, og er nu sat til afvikling 18. december. Men den dato, bestemt af Det Spanske Fodboldforbunds (RFEF), accepterer Det Spanske Ligaforbund (LFP) ikke. LFP mener, at kampen bør afvikles 4. december, der er første ledige reservedato.

Tennis. 16-årige Holger Rune vandt også sit andet opgør ved juniorernes sæsonfinale i kinesiske Chengdu, hvor franske Harold Mayot blev slået 7-6 (5), 7-6 (6). Fredag skal Holger Rune møde juniorernes verdensetter, Jonas Forejtek fra Tjekkiet.

Tennis. Den tidligere topspiller Andrea Gaudenzi er hyret på en fireårig kontrakt som chef for mændenes ATP Tour. Den 46-årige italiener stoppede karrieren i 2003 og har siden taget en universitetsuddannelse i jura og administration.

Cykling. Danmarks Cykle Union (DCU) skal have ny direktør. Efter tre år på posten stopper Jens-Erik Majlund 31. januar 2020 for at tiltræde i en stilling i forsikringsbranchen.

Fodbold. Ledelsen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) holder i disse dage møde i Shanghai i Kina og Fifa Councils besøg blev indledt med lidt af en gave til de kinesiske værter. Kina skal nemlig være værtsland for en i Europa allerede stærkt udskældt udvidet turnering om VM for klubhold i 2021. Her er det meningen, at 24 klubber skal deltage, men sammenslutningen af europæiske klubber (ECA) har meddelt, at ingen klubber fra ECA agter at deltage, da kampkalenderen i forvejen er for hårdt presset. Tildelingen af klub-VM til Kina kan ifølge Ritzau fungere som en slags prøveballon for Kinas ambition om at blive værter for mændenes VM i 2030.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix Fifa-præsident Gianni Infantino har gennem flere år arbejdet på det nye klub-VM.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix Fifa-præsident Gianni Infantino har gennem flere år arbejdet på det nye klub-VM.





Fodbold. Fifa Council har i Shanghai også besluttet, at værten for mændenes VM i 2030 vil blive fundet i 2024 og dermed blot få seks år til at forberede turneringen. Budprocessen vil blive indledt i 2022. Der er spæde indledende planer om et fælles britisk bud, et spansk/portugisisk bud samt et bud fra Argentina og nabolandene Uruguay, Paraguay og Chile.

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Alex Morgan er gravid og yderst tvivlsom deltager ved OL 2020. Hun har termin tre måneder inden de olympiske lege indledes i Tokyo.