Dansk målmager holder Bayern München på afstand i Bundesligaen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 14.10 Håndbold: Fredericia-Skjern (m) 16.00 Håndbold: TTH Holstebro-BSV (m) TV 2 Sport 12.55/14.55 Skiskydning: WC, jagtstart 16.00 Fodbold: Barcelona-Alavés 18.00 Fodbold: Inter-Genoa 23.00 Basketball: Charlotte-Utah TV3+ 18.30 Fodbold: Man. City-Leicester 22.30 Am. fodbold: New England-Buffalo 02.15 Am. fodbold: San Francisco-Rams TV3 Sport 13.30/22.15 Dart: VM 19.00 Am. fodbold: Tampa Bay-Houston TV3 Max 13.30 Fodbold: Everton-Arsenal 16.00 Fodbold: Aston Villa-Southampton 18.30 Fodbold: Hertha Berlin-Gladbach 20.30 Håndbold: Löwen-Flensburg (m) Xee 15.30 Fodbold: Bayern-Wolfsburg Eurosport 1 10.20 Alpint: World Cup (k) 13.00/14.50 Skiskydning: World Cup 13.40 Nordisk kombineret: World Cup Eurosport 2 10.50 Nordisk kombineret: World Cup 13.20 Langrend: World Cup 15.10 Cykelcross: Rectavit Series 22.00 Svømning: International League Vis mere

Fodbold. Yussuf Poulsen scorer det sidste mål, da RB Leipzig lørdag vinder 3-1 hjemme mod Augsburg i Bundesligaen. Dermed er RB Leipzig mere end tæt på at kunne kalde sig Herbstmeister. Bayern vinder på to sene mål af unge Joshua Zirkzee 2-0 mod Wolfsburg, men er stadig 4 point efter Leipzig i tabellen. I La Liga vinder Barcelona 4-1 over Alavés og holder dermed sin topplacering i tabellen foran Real Madrid, der spiller søndag aften.

Håndbold. Ligaåret 2019 blev lukket af med manér, da der lørdag var fuld spillerunde i mændenes liga. Den bød på en lang række jævnbyrdige kampe, og der var blandt andet stort drama, da TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg spillede 26-26 i rundens bedste bud på en topkamp. Dermed overvintrer TTH på andenpladsen med 23 point, mens BSH følger efter med 21 point på fjerdepladsen. På tredjepladsen ligger Skjern med 21 point efter udesejren på 33-29 mod Fredericia. GOG sejrede samtidig med 27-20 over Århus Håndbold. Århus førte 10-7 og senere 11-10 ved pausen, men i anden halvleg var det fynske hold en klasse bedre. Endelig vandt KIF Kolding bundopgøret på udebane mod Lemvig-Thyborøn med 32-29, efter at hjemmeholdet havde ført med 14-12 ved pausen.

Fodbold. Carlo Ancelotti er ny manager i Everton. Premier League-klubben fra Liverpool meddeler lørdag på sin hjemmeside, at den erfarne italiener er ansat på en kontrakt frem til sommeren 2024. Rygterne om hans ansættelse har floreret i et stykke tid, men nu har klubben bekræftet ansættelsen. Det var ikke længe, 60-årige Ancelotti gik arbejdsløs efter fyringen i Napoli 10. december. Fem dage forinden havde Everton stoppet samarbejdet med manager Marco Silva, og kort efter Ancelottis fyring i Napoli blev Everton nævnt som mulig destination for ham. Everton har haft en skidt sæson og indtager øjeblikkeligt 16.-pladsen i Premier League med blot 3 point til nedrykningsstregen. Ancelotti har været cheftræner i en række storklubber som Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid og Bayern München og har vundet alt, hvad der er værd at vinde i europæisk klubfodbold.

Skiskydning. Johannes Thingnes Bø var igen bedst, da skiskytterne dystede i sæsonens sjette World Cup-afdeling lørdag. I Le Grand Bornand i Frankrig gjaldt det 12,5 kilometer jagtstart, og den norske profil sluttede 22 sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet med norske Vetle Sjåstad Christiansen et minut efter på tredjepladsen. Det var Thingnes Bøs World Cup-sejr nr. 40 i karrieren. Han topper også dette års samlede World Cup med bror Tarjei Bø på andenpladsen samlet.

Håndbold. Mathilde Hylleberg er med øjeblikkelig virkning taget ud af truppen i TTH Holstebro. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at det er usikkert, om den 20-årige fløjspiller overhovedet vender tilbage. »Efter flere samtaler mellem Mathilde Hylleberg og TTH Holstebro, har parterne sammen valgt at tage fløjspilleren ud af klubbens ligahold. Hvorvidt spilleren kommer tilbage, og hvornår vides ikke. Hun holder pause på ubestemt tid«, skriver TTH. Klubben oplyser, at 2019 har været et år med personlige udfordringer for Mathilde Hylleberg, da spilleren i perioder ikke har haft det nødvendige fysiske og mentale overskud. Årsagen til, at hun holder pause på ubestemt tid, er derfor, at hun ganske enkelt har brug for ro.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere kritiseret kampprogrammet i engelsk fodbold, og under klub-VM i Doha har frustrationerne fået ny luft. Liverpool spiller lørdag aften finale mod brasilianske Flamengo. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Fodbold. Liverpools tyske manager, Jürgen Klopp, revser igen planlægningen af holdets kampprogram. Det er sket ved det sidste pressemøde forud for lørdag aftens finale ved VM for klubhold, hvor Liverpool møder brasilianske Flamengo, der vandt den sydamerikanske klubturnering Copa Libertadores. Tirsdag måtte Liverpool sende et ungdomshold på banen i kvartfinalen i Liga Cuppen mod Aston Villa, da seniorholdet skulle spille semifinale ved VM for klubhold mod mexicanske Monterrey onsdag. »Flamengo blev sendt herned med en klar besked om at vinde turneringen og vende hjem som helte. Vi blev bedt om at blive hjemme og spille Liga Cuppen«, siger Jürgen Klopp til nyhedsbureauet AFP ved pressemødet i Doha i Qatar, hvor turneringen spilles. Ifølge Jürgen Klopp har VM-turneringen meget større betydning for holdene uden for Europa. »Mit synspunkt har ændret sig, efter at jeg er kommet herned. For os er det meget specielt. Vi er her, så nu giver vi det et ordentlig forsøg, siger Jürgen Klopp.

Fodbold. Fiorentina-danskeren Jacob Rasmussen skal have ny cheftræner. Klubben meddeler lørdag på sin hjemmeside, at den har fyret træner Vincenzo Montella efter en række dårlige resultater. »Klubbens beslutning er truffet efter en lang og grundig analyse af holdets præstationer«, skriver klubben på hjemmesiden. Det lillablusede hold har ikke vundet i de syv seneste Serie A-kampe, hvor det er blevet til fem nederlag og to uafgjorte kampe. Senest tabte Fiorentina 1-4 hjemme til AS Roma fredag, og det blev dråben, som fik bægeret til at flyde over for klubledelsen. Den dårlige stime har sendt holdet ned på 14.-pladsen i ligaen med kun fire point ned til nedrykningsstregen.