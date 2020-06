Brøndbys træner tager sig en frihed og gør sit hold til medaljefavoritter

Automatisk oplæsning

Fodbold. Brøndby-træner Niels Frederiksen udpeger sit hold som favorit til at tage bronzemedaljerne i Superligaen. Det sker efter tirsdagens 1-0-sejr over Sønderjyske på Brøndby Stadion. »Jeg har bemærket, at alle de andre trænere har udpeget andre klubber end dem selv. Der er sgu ikke nogen, som har nævnt os, så jeg vil tage mig den frihed at nævne os selv som favorit til det«, siger han og begrunder over for Ritzau: »Det er vi, fordi vi har et godt hold. Vi har nogle ærgerrige spillere og et godt koncept«.

Håndbold. De tvangsnedrykkede klubber EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold fortsætter deres kamp for at blive i deres respektive rækker på skrivebordet. Således har de nu indsendt en klage til Håndboldens Appelinstans, så der nu kører to sager vedrørende sæsonafslutningen i dansk håndbold. Det oplyser klubberne i en fælles pressemeddelelse. »Vi har påklaget den beslutning, som Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab traf 25. maj. Men for at medvirke til en hurtig afklaring for dansk håndbold er vores principale påstand, at det alene er beslutningen om tvangsnedrykning af de tre klubber, som skal erklæres ugyldig«, siger direktør Henrik Skals fra EH Aalborg. De tre klubber har i forvejen anket til appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund, da de ikke mener, at Udvalget for Professionel Håndbold havde mandat til at afslutte turneringerne og træffe afgørelse om tvangsnedrykninger.

Hestesport. USA’s bedst tjenende galophest er død. Hingsten Arrogare, der havde tjent 116 millioner kroner til sine ejere i væddeløb fra den debuterede i 2016, blev 7 år. AP skriver, at Arrogare i sidste uge faldt om i stalden og måtte på dyrehospitalet, inden det blev besluttet at den skulle aflives. En obduktion skal nu fastslå dødsårsagen.

Antidoping. Appelsagen om den fireårige karantæne til Ruslands antidopingagentur (Rusada) for udlevering af manipulerede data er blevet rykket til 2. november, meddeler Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Sagen er coronaramt og var oprindeligt berammet til juli.

Motorsport. Skulle en formel 1-kører blive coronasmittet, vil det ifølge formel 1-selskabets direktør Chase Carey ikke føre til grandprix-aflysning. »Vi opfordrer holdene til at have procedurer på plads, så en person kan komme i karantæne på hotel og blive erstattet med en anden. Et hold kan ikke få et løb aflyst. Hvis en kører er smittet, har holdene reserver til rådighed«, siger Chase Carey, der tirsdag kunne præsentere en sæsonplan med foreløbigt otte grandprixer.

Fodbold. Præsidenten for det internationale fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, hylder spilleres støtteerklæringer til døde amerikaner George Floyd. »For at fjerne al tvivl: De seneste demonstrationer fra spillere i turneringer under Fifas regi fortjener en hyldest og ikke en straf. Vi må alle sige nej til racisme og alle former for diskrimination. Vi må sige nej til alle former for vold«, siger Infantino. Afroamerikaneren George Floyd døde, da en hvid politibetjent under en anholdelse i sidste uge pressede sit knæ mod Floyds hals og nakke i flere minutter.

Fodbold. Den ukrainske klub FC Karpaty meddeler, at der er 25 coronasmittede spillere og ansatte i klubben. Alle i klubben er nu i karantæne, skriver Ritzau. Den ukrainske liga er ellers lige genstartet og de mange positive test er en alvorlig streg i regningen.

Fodbold. Franske Lyon har udnyttet en købsoption på angriberen Karl Toko Ekambi, som klubben i januar lejede i spanske Villarreal. 27-årige Ekambi har fået en fireårig kontrakt med Lyon.

Ishockey. Ligaklubben Esbjerg har ansat den uprøvede 39-årige canadier Jason Jaspers som ny cheftræner. Jaspers, der kortvarigt har stiftet bekendtskab med NHL, stoppede sin aktive karriere i 2019, da han sluttede et 13 år langt ophold i den bedste tyske række. Kontrakten er toårig.