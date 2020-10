Bizart hærværk mod Zlatan-lejlighed giver 30 dagbøder - á 70 svenske kroner

Direkte sport i tv Tirsdag 6. oktober DR1 16.00 Fodbold: FC Sydvest-Randers FC TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Bj.bro- TTH Holst. (m) TV3 Sport 19.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Kiel-Hannover (m) Kanal 5 12.00 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.55 Tennis: French Open Eurosport 2 12.05 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 03.00 Basketball: Miami-LA Lakers Vis mere

Fodbold. En 35-årig mand er blevet dømt for hærværk mod stjernen Zlatan Ibrahimovics lejlighed i Stockholm i november. Det skriver Ritzau med svenske SVT som kilde. Manden har fået en betinget dom og skal betale 30 dagbøder á 70 svenske kroner. Han skal desuden betale 3.013 svenske kroner til Ibrahimovic og 800 kroner til en fond for ofre for kriminalitet. Manden hældte surströmning - konserveret, fermenteret sild med en meget kraftig lugt - ud foran Ibrahimovics lejlighed og skrev ’Judas’ med grafitti. Det skete på et tidspunkt, hvor Malmö-barnet Zlatan Ibrahimovic meddelte, at han havde købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby. En statue af Milan-stjernen placeret ved Malmö Stadion var på samme tidspunkt udsat for hærværk.

Fodbold. Brasilianske Rafinha skifter fra Barcelona til franske Paris Saint-Germain. Arsenal var også på rov i Spanien og købte ghaneseren Thomas Partey i Atlético Madrid. I det hele taget var der godt gang i transfervinduet. De væsentligste og mest overraskende handler - blandt andet skiftede en dansk landsholdsspiller og alle tiders dyreste dansker klub - finder du i gårsdagens udgave af Sportsdøgnet.

Cykling. En løs drikkedunk var skyld i Ineos-kaptajnen Geraint Thomas’ styrt på mandagens bjergetape i Giro d’Italia. Det meddeler Ineos. Thomas blev meget medtaget af styrtet og tabte over ti minutter til de øvrige favoritter på etapen. En privat video på Twitter viser, at en rød flaske triller forbi flere ryttere, inden den ryger ind under Geraint Thomas’ hjul og sender ham i asfalten i relativt høj fart.

Tennis. Kvartfinalen blev endestationen for Frederik Løchte Nielsen og hans tyske doublemakker Tim Pütz ved French Open i Paris.Tirsdag tabte de mod det førsteseedede colombianske par, Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, i tre sæt 6-7, 6-4, 7-6.

Tennis. Den første turnering i 2021 er aflyst. Det er Auckland Classic i januar i New Zealand, der allerede er lukket ned grundet coronapandemien. Turneringen er ellers en opvarmningsklassiker forud for Australian Open.