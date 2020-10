Gang i transfervinduet: Den dyreste dansker til Premier League, 'Zanka' hjem til FCK og United køber to store navne

Direkte sport i tv Mandag 5. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: GOG-KIF Kolding (m) TV3 Sport 02.10 NFL: Green Bay-Atlanta Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia



Fodbold. Joachim Andersen blev alle tiders dyreste dansker, da han i 2019 skiftede fra Sampdoria til Olympique Lyon, der nu har udlejet den 24-årige forsvarsspiller til Premier League-klubben Fulham. Joachim Andersen, der også har spillet for Heerenveen, fik sin landsholdsdebut, da han kom ind efter 83 minutter mod Luxembourg for et år siden.

Fodbold. Mathias ’Zanka’ Jørgensen vender for anden gang hjem til FC København, der har lejet forsvarsspilleren for resten af sæsonen fra tyrkiske Fenerbahce. Landsholdsspilleren vendte også i 2014 tilbage til FCK, der i 2012 havde solgt ham til PSV Eindhoven, og i 2017 blev han så atter solgt af FCK til Huddersfield.

Fodbold. Transfervinduets sidste dag har foreløbig sendt 7 nye udenlandske spillere til Superligaen:

Yderligere klubskifter i Danmark

Patrick da Silva har fået ophævet sin kontrakt med Lyngby

19-årige Arman Taranis og den serbiske målmand Nikola Mirkovic har fået ophævet deres kontrakter med Sønderjyske

Nicklas Strunck fra Groningen til Esbjerg (leje)

Magnus Kaastrup fra AGF til Viborg (leje)

Shelove Achelus fra Viborg til Næstved

Can Özkan fra Arminia Bielefeld til Næstved (leje)

Den 27-årige brasilianske venstreback Alex Telles (th.) har vundet mesterskaber i Tyrkiet med Galatasaray og Portugal med FC Porto, inden han i dag skrev en 4-årig kontrakt med Manchester United. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Yderligere udvalgte klubskifter i udlandet:

Jean-Clair Todibo fra Barcelona til Benfica (leje)

Edinson Cavani fra Paris SG til Manchester United

Alex Telles fra FC Porto til Manchester United

Chris Smalling fra Manchester United til AS Roma

Tiemoné Bakayoko fra Chelsea til Napoli (leje)

Jack Wilshere har fået ophævet kontrakten med West Ham

Justin Kluivert fra AS Roma til RB Leipzig (leje)

Matteo Guendouzi fra Arsenal til Hertha Berlin (leje)

Federico Chiesea fra Fiorentina til Juventus (leje)

Ruben Vinagra fra Wolverhampton til Olympiacos (leje)

Davy Klaassen fra Werder Bremen til AFC Ajax

Erik Maxim Choup-Moting fra Paris SG til Bayern München

Douglas Costa fra Juventus til Bayern München (leje)

Matteo Darmian fra Parma til Inter (leje)

Ben Godfrey fra Norwich til Everton

Danilo Pereira fra FC Porto til Paris SG (leje)

Ryan Sessegnon fra Tottenham til Hoffenheim (leje)

Moise Kean fra Everton til Paris SG (leje)

Fodbold. FC København blev snydt for en scoring i søndagens 3-2-sejr over FC Nordsjælland. Det erkender formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) Dommerudvalg, Michael Johansen. »Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offside-softwaren. VAR sætter offsidelinjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen. Målet til Victor Nelsson burde have talt. Det er en menneskelig fejl, som selvfølgelig ikke må ske«, forklarer Michael Johansen i en pressemeddelelse. Scoringen, som burde have øget FCK’s føring til 4-2, blev sat ind i 73. minut.

Fodbold. Frederiksberg Boldklub er af Det Europæiske Fodboldforbund kåret som årets breddeklub. FB blev for et halvt år siden også kåret som årets danske fodboldklub for med åbne arme at have modtaget blandt andre ressourcesvage og flygtninge.

Fodbold. Anders Dreyer fra FC Midtjylland har på grund af en skade meldt afbud til U21-landsholdets EM-kvalifikationskampe mod Malta og Finland. Morten Hjulmand fra østrigske Admira Wacker er udtaget i stedet.

Fodbold. Chelsea-spilleren Tammy Abraham undskylder nu for at have brudt coronarestiktioner i forbindelse med egen fødselsdag. Abraham fejrede lørdag sine 23 år ved en privat surprise-sammenkomst, hvor flere end de af myndighederne tilladte seks personer deltog. Med sig i faldet tager han holdkammeraten Ben Chilwell og Borussia Dortmunds stjernefrø Jadon Sancho.